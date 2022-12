Usuarios reaccionan al panetón de Alessia Rovegno: “Mucho dulce y demasiado caro”

Alessia Rovegno está próxima a representarnos en el Miss Universo; sin embargo, esto no le ha impedido aprovechar la temporada navideña y vender sus panetones La Bambina. Por segundo año consecutivo, la actual Miss Perú ofreció este manjar a todos sus seguidores, pero no imaginó que generaría todo tipo de reacciones. Muchos usuarios cuestionaron este producto por su sabor y precio.

La reina de belleza promocionó sus panetones que tienen relleno de chocolate. No obstante, no esperó que una influencer analizaría este alimento en un video.

Usuarios sorprendidos con los panetones de Alessia Rovegno

El tradicional biscocho navideño que ofreció Alessia Rovegno generó una serie de reacciones en redes sociales. Muchos quedaron sorprendidos al saber que este producto tiene un costo de 98 soles, precio elevado a comparación de los panetones comerciales.

“Mucho dulce y demasiado caro”, “Solo verlo me da un coma diabético”, “Ayer probé y es muy dulce a mi familia y a mí no nos gustó”, comentaron.

Otros usuarios satisfechos con los panetones La Bambina de Alessia Rovegno

Mientras muchos criticaron los panetones de Alessia Rovegno, otros quedaron encantados con este dulce: “Dice ser de fudge y nutella, pero en verdad no sabe a Nutella, igual está bien rico”, “A mí me encanta el chocolate y solo por Navidad darse ese gusto no está mal”, “No me gusta el panetón, pero este se ve buenazo por el chocolate, lo voy a probar”.