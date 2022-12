Alessia Rovegno confía en coronarse en el Miss Universo: “Me he enfocado en mis debilidades”

Alessia Rovegno puso fin a su preparación en suelo nacional para lo que será el Miss Universo 2022 y este lunes 26 de diciembre partió con rumbo a Estados Unidos para el flamante certamen. La joven modelo aseguró haberse preparado de la mejor manera para dejar en alto al país y también señaló estar enfocada en sus capacidades sin ver al resto de las competidoras.

“Para ser sincera, no me he estado comparando con otras candidatas; me he enfocado en mí, en mis debilidades, en lo que quiero trabajar. La verdad, hasta yo estoy sorprendida. Yo empecé sin saber la pasarela de miss; yo modelaba el modelaje de moda (…). La pasarela de miss es todo lo contrario; en la pasarela de miss uno tiene que lucir”, indicó. Video: América TV