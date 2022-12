“Al fondo hay sitio” llegó a su fin el pasado 23 de diciembre y la trama en el último capítulo de la temporada 2022 dejó boquiabiertos a sus seguidores. Muchos no se esperaban el regreso de Claudia Llanos, la recordada ‘Mirada de tiburón’, y el beso entre Alessia y Jaimito Gonzales. El nombre de la ficción se volvió tendencia en las redes sociales y dio que hablar por varios días. ¿Cómo le fue en el rating? En esta nota, descubre cuántos puntos de sintonía obtuvo.

¿Qué pasó en el último episodio de “Al fondo hay sitio”?

Los Gonzales se preocuparon por la condición de don Gilberto, quien empezó a perder la memoria. De un momento a otro, quedaba con la mente en blanco.

“Quizás sea esa la última Navidad que pase con ustedes, pero no lo digo con pena porque me siento un hombre afortunado. Y saben cuál ha sido mi fortuna, haber pasado tantos años de mi vida junto a mi ‘Palomita’ y junto a la maravillosa familia que ella me regaló”, dijo el personaje.

La novena temporada de "Al fondo hay sitio" llega a su fin. Foto: composición LR/América TV

Por otro lado, Alessia y Jaimito al fin se dieron su esperado beso luego de que él la encontrara llorando tras una discusión que tuvo en su hogar. En tanto, se reveló quién era la saliente de Diego Montalbán: nada más y nada menos que Claudia Llanos, la popular ‘Mirada de tiburón’.

De momento, no está confirmada cuándo se estrenará la décima temporada de “Al fondo hay sitio”. La noticia se estaría dando en los próximos meses.

PUEDES VER Karina Calmet le contesta a Gustavo Bueno tras tildarla de ‘antipática’ y admite errores

Rating de programas del 23 de diciembre: