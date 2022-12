Tula Rodríguez reveló cuál es la carrera que quiere estudiar su hija Valentina: “Estoy para apoyarla”

¿Anhela una carrera en la TV? Tula Rodríguez se animó a comentar sobre el futuro profesional de su única hija Valentina, fruto de su matrimonio con el fallecido productor Javier Carmona. El último noviembre, la joven adolescente cumplió 14 años y cada vez falta menos para que termine la etapa escolar, por ello, la conductora reveló cuál es la carrera por la que se inclinaría a estudiar su pequeña, pero principalmente resaltó que ella siempre la apoyará.

La exconductora de “En boca de todos” no cree que la menor esté interesada en seguir sus pasos frente a los reflectores, pues está más enfocada a la ayuda social. “Ella está entre ser veterinaria o abogada. A ella le encantan los animales, pero si en la ruta quiere cambiar, normal”, comentó a Infobae en un inicio.

“Ella va a ser lo que quiera ser. No creo que quiera incursionar en la televisión, pero si fuera y a ella le hace feliz, será. Lo que ella quiera ser, aquí estoy para apoyarla”, agregó la actriz peruana.

Tula Rodríguez se pronuncia sobre el bullying cibernético que recibió su hija

En esa misma línea, Tula Rodríguez es consciente que, al ser una figura pública, no solo ella está expuesta a recibir todo tipo de comentarios, sino que también le puede pasar a su familia, en este caso a su hija. Resaltó que la menor en ocasiones prefiere hacerle frente a los haters.

“Valentina ya tiene 14 años y yo siempre le digo que no conteste, pero ella me dice: ‘Yo lo quiero hacer’. Entonces, yo no la puedo limitar tanto. En todo caso, respeto y ella tiene toda la libertad para responder. Lo único que quiero es que ella sea una chica tranquila, feliz y que disfrute lo que hace. Las críticas están detrás de un teclado y así es muy fácil juzgar. Yo estoy formando a una niña educada y que quiere ser profesional”, expresó.

Tula Rodríguez se divirtió con su hija al ir a comer comida japonesa y ver la nueva película de Batman. Foto: Tula Rodríguez/Instagram

Tula Rodríguez reflexiona sobre la maternidad

Tula Rodríguez conversó con La República sobre su vida como madre, mencionó que es un trabajo maravillo, pero que requiere valentía y paciencia. “Cada uno tiene sus luchas. Tengo una adolescente de 14 años que me toca torear sola y no es drama como algunos podrían decir. Valentina es un dulce y, claro, porque la formo, la educo, la llevo a sus terapias y yo hago las mías”.

Tula Rodríguez nació en el distrito de El Agustino. Foto: composición LR/Instagram