Natalia Salas revela que vivió una Navidad difícil por quimioterapias: “Peor de lo que esperaba”

Natalia Salas continúa mostrándose valiente en medio del tratamiento que lleva debido al cáncer de mama de padece. La actriz ya había adelantado que esta Navidad sería particularmente complicada para ella debido a que viene recibiendo sus quimioterapias. Asimismo, la también influencer se había mostrado muy sensible en redes por la gran cantidad de apoyo que ha recibido en los últimos meses de parte de su familia, amigos y fans en el momento tan difícil que viene atravesando.

¿Qué dijo Natalia Salas?

La intérprete siempre ha sido muy sincera respecto a los tratamientos que lleva por el cáncer que sufre, especialmente por su rol de madre. Es por esto que confirmó que esta Navidad no ha sido sencilla debido a las quimioterapias a las que debió someterse.

“ Sin duda esta es una Navidad súper diferente para mí, sabía que estaría medio indispuesta por la quimio, pero me he sentido un poquito peor de lo que esperaba. Sin embargo, agradezco por todo, incluso por estar así, porque estoy en tratamiento para estar mejor después. Feliz Navidad ”, admitió Natalia.

Sin embargo, esto no impidió que la actriz recupere su buen humor y trate de sacar lo mejor de estas festividades. A través de sus redes sociales, compartió románticas fotos navideñas con su pareja Sergio Coloma y su pequeño hijo, Leandro.

Natalia Salas agradece apoyo de fans

Natalia Salas se tomó unos minutos para enviar un emotivo mensaje a sus seguidores y personas que la han respaldado en todo el proceso de aceptación hacia la enfermedad que se le diagnosticó hace algunos meses.