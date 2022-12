¿Cómo fue el romance de Miguel Arce con Fiorella Cayo, el cual terminó con un ampay?

Miguel Arce y Fiorella Cayo protagonizaron un corto pero explosivo romance en 2012. Aquel amorío dejó huella en la farándula local, pues, una década después, aún es recordado por los seguidores de la cantante de Torbellino y el exintegrante de “Combate”, quien vuelve a los titulares por su actuación en la serie “Madre solo hay dos” de Netflix junto a Ludwika Paleta.

¿Cómo inició el romance de Miguel Arce y Fiorella Cayo?

Las cámaras de “Magaly TeVe” captaron a Miguel Arce y Fiorella Cayo besándose en Punta Hermosa a inicios del 2012. Ambos se encontraban solteros. Él dejó atrás su relación con Darlene Rosas, mientras que la actriz de “Obsesión” había cortado con Guillermo Thais, expareja de Laura Borlini.

Sin embargo, no fue hasta marzo que lo hicieron oficial al aparecer tomados de la mano en un evento. “Me encanta todo de ella. Tenemos tantas cosas en común (…). Ella me llena de energía, estoy muy cómodo y muy bien”, declaró Miguel Arce, el popular ‘Thor’ de “Al fondo hay sitio”.

“Estoy feliz. Nos estamos conociendo poco a poco (…). Recién estamos juntos. Vamos a ver qué pasa”, afirmó a su vez Fiorella Cayo.

¿Con quién fue ampayado Miguel Arce?

Un mes después, en abril, el programa de Magaly Medina ampayó a Miguel Arce besándose con Natalia Otero, exintegrante de Parchís.

Las imágenes sacudieron a la farándula de Chollywood, y el chico reality no tardó en pedir disculpas a través de las cámaras de “Combate”.

“Definitivamente, mis acciones no fueron ejemplares, pero en ese momento no estaba con Fiorella, nos habíamos peleado. Después de eso, yo conversé con Fiorella y me comprendió. A Fiorella la quiero mucho. Si hay o no una relación, quedará para nosotros”, afirmó Miguel Arce.

Mientras tanto, Fiorella Cayo intentó poner paños fríos al declarar que esas imágenes no eran recientes. Pero Natalia Otero señaló lo contrario y añadió que el actor no le dijo que estaba en una relación.

“Yo llegué a Lima el 8 de marzo en plan de vacaciones. Me reúno con Julián (Zucchi) y los amigos de ‘Combate’, y me encuentro con Miguel Arce, quien me cae de maravilla, y nos vamos a divertir. Yo no voy a estar preguntando si tienen novia, esposa, hijos o DNI”, dijo a Gigi Mitre en el programa “Hola a todos” de ATV.

A su vez, Fiorella Cayo se negó a aceptar que Miguel Arce le fue infiel y hasta lo excusó. “Yo no considero que sea una infidelidad (…). Miguel no es el que hace la acción. Esta chica le da un beso y él reacciona como hombre que es”, indicó.

Y, sobre Natalia Otero, dijo: “Ella sabía que (Miguel Arce) estaba conmigo”.

¿Por qué terminaron Miguel Arce y Fiorella Cayo?

Pese al ampay con Natalia Otero, Miguel Arce y Fiorella Cayo viajaron juntos a Piura por Semana Santa.

Sin embargo, el romance no se pudo sostener tras el ingreso de Natalia Otero a “Combate”, y, en julio, Miguel Arce confirmó que estaba soltero. Por aquellos días, Fiorella Cayo había sido vista en compañía del belga Greg Michel.

“Por el momento estoy soltero. Fiorella sabe que siempre voy a estar para ella, apoyándola en todo lo que decida y quiera hacer. Y sé que es mutuo. Sus hijos son lo máximo, los dos”, dijo Miguel Arce.

Curiosamente, fue Mateo Oliva Cayo, hijo de Fiorella Cayo, quien reveló accidentalmente la causa de la separación. “(Lo) terminó por estar borracho, ¡borracho!, ¡borracho!”, gritó el sobrino de Bárbara Cayo, durante una entrevista.

Los problemas con la bebida del combatiente ya habían llamado la atención cuando apareció en la revista de Magaly Medina durmiendo en la calle. Y hasta su compañero de “Combate” Mario Irivarren llegó a decir que “el peor enemigo de Miguel Arce es el alcohol porque no lo deja pensar”.

¿Qué pasó con Fiorella Cayo y Greg Michel?

Por otro lado, Miguel Arce también declaró sobre las imágenes de Fiorella Cayo y Greg Michel. “Ellos se reunieron por trabajo. Si Fiorella decidiera retomar una relación, no tendría por qué incomodarme. Estoy feliz mientras ella esté feliz. Incluso la aconsejaría”, afirmó.

Recién en agosto del 2019, el modelo belga Greg Michel confirmó en “El valor de la verdad” que salió con Fiorella Cayo cuando era pareja de Miguel Arce.