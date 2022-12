¿Cómo se conocieron Maju Mantilla y Fernando Díaz y por qué fueron vinculados?

¿Fueron enamorados? El comunicador Fernando Díaz está en boca de todos luego de que se hiciera conocida la noticia del fin de su contrato con el canal ATV, tras varios años de conducción de su parte en un programa matinal. ¿Qué pasó? Los pormenores han quedado en privado, pero es posible que una mejor oferta laboral haya influenciado en el amigo de Andrea Llosa.

Sin embargo, no solo el periodista ha sido noticia por su cambio de bando, sino también por el acercamiento que tuvo hace unos años con la conductora Maju Mantilla fuera del país. Este recuerdo lo compartió en su Instagram, donde publicó la imagen de ellos juntos y en la leyenda detalló la anécdota. ¿Cómo se conocieron? Acá te diremos todo sobre la amistad de los posibles jales de Latina.

¿Cómo fueron los inicios de Fernando Díaz en la televisión?

Muchos de los que ven noticieros matinales se han podido encontrar con el conductor Fernando Díaz junto a Alicia Retto en ATV; no obstante, en sus primeros años de vida no se imaginó para nada que su profesión estaría enfocada en el periodismo. “Las comunicaciones llegaron de casualidad. Yo no pensaba ser periodista. Me gustaba la televisión como medio. Me gustaba esa magia de generar programas y venderte una ilusión a través de programas de concursos. Fue a raíz de que fui un set de televisión”, contó.

De acuerdo a su perfil de Linkedin estudió en la Universidad de Piura y comenzó su trayectoria en Panamericana Televisión, donde se quedó por más de 10 años. Después de eso ingresó como productor periodístico en “Día D” y conoció a quien se convertiría en su amiga de toda la vida, Andrea Llosa.

Luego tuvo un paso fugaz de dos años por Latina para que se estabilizara en ATV, una vez más, donde ha trabajado como reportero y conductor. ¿Qué sigue ahora? Se sabrá en unas semanas.

¿Fernando Díaz y Maju Mantilla conducirán en Latina?

El 2023, que está por llegar, será uno de los más movidos a nivel mediático debido a que muchos conductores cambiarán de camiseta buscando una mejor oportunidad laboral. Uno de esos tantos conductores es Fernando Díaz, quien dejará su programa matutino en ATV con Alicia Retto para estar en Latina. Los rumores indican que su pareja en el nuevo canal será la ex reina de belleza Maju Mantilla.

No obstante, al ser consultado por el diario El Popular, el comunicador explicó: “Tengo las mejores referencias de ella, pero aún no sé al detalle quiénes serán mis nuevos compañeros. La tele es un trabajo en equipo y si algo me ha dado el periodismo es ese aprendizaje de llegar para sumar, para aportar”.

¿Cómo Fernando Díaz conoció a Maju Mantilla y por qué los vinculan?

Los rumores iniciaron el 22 de septiembre de este año, cuando el periodista Fernando Díaz publicó una foto de él y la modelo Maju Mantilla dando varios detalles de la vez que se encontraron en un país asiático en el 2007. En la historia se lee: “Coincidimos en un viaje a Corea. Ella, esplendorosa Miss Mundo e imagen de marca de una importante compañía y nosotros cubriendo a los Jotitas en el Mundial Sub-17”.

Fernando Díaz y Maju Mantilla se conocieron en el 2007. Foto: Instagram/Fernando Díaz