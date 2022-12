Karina Calmet aprueba el regreso de Úrsula Boza como Claudia Llanos: “Pondrá picante la serie”

Úrsula Boza dejó a más de uno anonadado al reaparecer en el último capítulo de “Al fondo hay sitio” como Claudia Llanos, personaje al que le dio vida durante varios años en la telenovela. Karina Calmet fue consultada por este imprevisto regreso a la pantalla chica de su colega y excompañera y no pudo ocultar su felicidad, pues siente que su presencia le dará un giro inesperado a la historia de todos los actores que forman parte del nuevo elenco.

Úrsula Boza, quien da vida a la villana de "Al fondo hay sitio", se mostró contenta por su regreso con la 'Mirada de tiburón'. Foto: captura/América TV

Karina Calmet feliz por regreso de Claudia Llanos

Karina Calmet no pudo ocultar su emoción al saber que los guionistas de “Al fondo hay sitio” decidieron que el personaje de Claudia Llanos vuelva a aparecer como en la telenovela.

Karina Calmet también tuvo un enfrentamiento con Mónica Sánchez. Foto: El Popular

“Los guionistas son unos genios y siempre lo he dicho. Gigio Aranda y su staff tienen unos libretos alucinantes, especialmente en los fines de temporada que nos dejan con las ganas de seguir viendo más, dando giros espectaculares e inesperados”, comentó en un principio.

Asimismo, expresó su emoción por ver nuevamente a Úrusula Boza como la villana que mayor impacto tuvo dentro de la trama. “Que haya parecido Claudia Llanos me parece superpaja, porque es la antagonista de todos, ella quiere la venganza contra todos, no tiene límites. Considero que eso va a poner aún más picante la serie ”, agregó.

Claudia Llanos no estaba muerta. Así lo confirmó el capítulo final de "Al fondo hay sitio". Foto: captura/América TV

¿Isabella Picasso volverá a “Al fondo hay sitio”?

Por otro lado, Karina Calmet hizo referencia a su recordado personaje de Isabella Picasso, el cual tuvo un trágico final al ser asesinada. Pese a ello, la artista nacional dijo que su regreso depende únicamente de los escritores, pero no descarta una continuidad en su historia para el futuro.

“Sobre el posible regreso de Isabella, como siempre lo he dicho, los dueños de las historias son los guionistas, solo ellos saben qué ha pasado con los personajes. Es un placer trabajar con ellos, no sé qué pasará con Isabella más adelante, si es que hay planes de su regreso o celebrar que ya no es parte de los Maldini porque está en otro lado , no sé”, expresó.

“Veo el caso de otras producciones internacionales. En ficción todo puede pasar, así que no sé que vendrá para el siguiente año. Mientras, yo seguiré celebrando el éxito de ‘Al Fondo Hay Sitio’”, finalizó.