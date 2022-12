Jazmín no tiene apuro en oficializar su relación: “Me demoré 4 años para salir con alguien”

Jazmín Pinedo fue invitada al programa “El reventonazo de la Chola” para comentar sobre su situación sentimental, ya que reveló estar ilusionada de un misterioso galán uruguayo. Como se sabe, la última pareja oficial de la ‘Chinita’ fue Gino Assereto, padre de su única hija. Después de aquel vínculo, la conductora reveló haberse enfocado en sus estudios y su trabajo. “Casi tengo cuatro años separada del papa de mi gorda, a lo largo de todo este tiempo me he priorizado a mí misma porque tenía que recuperar ciertas cosas que había perdido”, dijo al inicio.

Resaltó que principalmente estuvo pendiente de su pequeña Khaleesi, pues no fue nada fácil atravesar el proceso de separación. Sin embargo, ahora asegura haber pasado la página y por ello se está dando una nueva oportunidad. “Siempre he dicho que preferiría mantenerme sola, pero hoy por hoy te digo que ahora mi corazón está contento (...) Si me demoré cuatro años para salir con alguien, tiempo al tiempo, es mi estilo, con calma”, añadió.