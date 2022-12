Giuliana Rengifo no teme volver a ser ampayada: “No me escondo porque no hago nada malo”

La cantante Giuliana Rengifo conversó con la prensa sobre su actual situación en el amor. La exparticipante de “El gran show” confirmó que está dándose una nueva oportunidad en su vida sentimental y está conociendo a un pretendiente que no pertenece al medio del espectáculo local, por lo que aclaró que le gusta que sus parejas sean de perfil bajo. Sin embargo, afirmó que sigue estando soltera, pues aún solo lo considera un amigo, hasta que, según indica, demuestre que realmente vale la pena.

“ Sigo soltera hasta que no esté segura de que alguien puede merecer mi tiempo y mi amor. Estoy feliz, pero cierro el año aún solterita , pues aún somos amigos (...) Me gustan los hombres que son perfil bajo, caballeros y que no sean del medio donde estoy. Sin embargo, mi prioridad sigue siendo mi trabajo”, expresó la cumbiambera.

Giuliana Rengifo alguna vez integró la agrupación Agua Bella. Foto: Instagram/Giuliana Rengifo

Giuliana Rengifo no tiene problemas con ser ampayada

La artista de cumbia Giuliana Rengifo se encontraba en el avant pemiere de una película animada, no obstante, no puedo evitar ser consultada por su estado sentimental. Es así que reconoció que sale con un nuevo galán y aseguró que no tiene problemas si la captan con él.

“No me escondo porque no hago nada malo. Siempre sé con quién salgo, sobre su vida y todo. Acá nadie me engaña ”, dijo a Trome la intérprete sobre la posibilidad de ser ampayada por las cámaras de los programas de espectáculos.

Giuliana Rengifo fue ampayada con notario por petición de la esposa. Foto: composición LR/ @GiulianaRengifo / Instagram

Giuliana aclara su situación con Eduardo Rimachi

Hace poco, Giuliana Rengifo fue acusada por Arantxa Mori de haberse entrometido en su relación con el abogado Eduardo RImachi. Sin embargo, la exfigura de Agua Bella negó en todo momento dichas afirmaciones. Por ello, cuando le consultaron sobre el letrado, esto fue lo que dijo.

“ Él es mi amigo y siempre lo será. Su familia me adora, pero solo podemos ser amigos. Mis hijas lo quieren mucho y es un buen hombre. Se dijeron muchas cosas, pero nunca se me comprobó algo con él o se nos vio en alguna actitud sospechosa. El día que tenga algo oficial con alguien, lo diré, porque el amor no se oculta”, comentó.