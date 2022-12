Critican a Moloko Podcast por comentarios sobre pirotécnicos: “Tu perro no debería existir”

Los youtubers Carlos Orozco y Hugo Lezama del canal de YouTube Moloko Podcast se encuentran en el ojo de la tormenta tras emitir comentarios de burlas sobre los efectos de la pirotecnia en los animales y en los niños. Esto ocurrió en su último programa por Navidad. Ahí conversaron de diferentes cosas que pasaron en el año 2022. Sin embargo, usuarios no dejaron pasar por alto sus declaraciones y decidieron exponerlos en Twitter.

En el video titulado “¿Cómo pasaste tu navidad?”, los youtubers peruanos critican el pedido que realizan dueños de mascotas para no utilizar pirotecnia, pues el sonido altera y daña gravemente a los animales. Ellos consideraron una “exageración” dicha medida. Asimismo, se burlaron de los casos de niños que perdieron varios dedos al manipular estos explosivos.

¿Qué dijeron los youtubers?

“La gente dice: ‘Mi perro se pone nervioso.’ Si tu perro se pone nervioso por dos bombardas, no debería existir porque ese perro necesita valentía para afrontar el día a día. Si tu perro es un nerviosito con dos ratas blancas, algo has hecho mal en su crianza. Una Navidad no es Navidad hasta que se le vuelen dos dedos”, comentó Lezama.

“Eso ha sido la generación de cristal. Pero ¿tu perro no se puede inquietar dos minutos al año?”, añadió Orosco.

“Bajo esa lógica, yo diría que ningún perro puede ladrar a partir de las 11.00 p. m., si despierta a otros vecinos (...) Ah ya, yo no puedo ejercer mi libertad en la calle para reventar una bombarda porque tu perro sufre de estrés. ¿Qué perro en los 90 u 80 sufría de estrés?“, añadió Hugo.

Usuarios se pronuncian

Al escuchar este tipo de comentarios en el que también comparan la época del terrorismo con la pirotecnia en Navidad, decenas de usuarios expresaron su rechazo hacia Moloko Podcast.

“Que les llenemos sus casas de cohetes porque ellos sí resisten, dicen”, “A mí no me dio gracia”, “No, Barbas, te me caíste, hermano”, “Yo no entiendo por qué le siguen dando pantalla a Ren y Stimpy de San Miguel”, fueron algunos de los comentarios.

