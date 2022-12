¿Cómo llegó Belén Estévez al Perú y qué negocios tiene la bailarina argentina?

A lo largo de las diversas ediciones de “El gran show”, pocos artistas lograron dejar huella y una de ellas fue Belén Estévez, una bailarina argentina que llegó al Perú hace casi dos décadas y se quedó en el país. Ahora trabaja junto a Gisela Valcárcel, al dirigir la academia de baile del reality, asimismo, se encuentra orientada al rumbo emprendedor. Uno de los momentos que marcó su paso en la farándula nacional fue su romance con el bailarín Waldir Felipa. Conoce en esta nota más detalles sobre sus inicios en la TV peruana.

¿Cómo llegó Belén Estévez al Perú?

Belén Estévez arribó al país en 2007 con la idea de incursionar como modelo, para luego dedicarse a su pasión: el baile. Sin embargo, ya había pisado suelo peruano anteriormente para vacacionar. “Venía a divertirme, solo era un mes y me iba”, expresó.

En su primer año se le presentó la oportunidad de participar en el programa “Astros de la risa”, emitido por Panamericana TV y bajo la conducción de Lucy Bacigalupo. Es así que logró ganarse un cupo para trabajar más adelante en reality de Gisela Valcárcel. En 2010, durante la segunda temporada de “El gran show”, alzó la copa y a partir de allí su nombre comenzó a ganar fuerza en el medio.

Un año después, participó en “Reyes del show” y salió triunfadora junto a su bailarín y pareja de ese entonces, Waldir Felipa. En este caso, la competencia estuvo más reñida, pues por tuvo como contrincante en la final al actor Jesús Neyra y a Maricielo Effio, con quien protagonizó una serie de dimes y diretes.

El romance con Waldir Felipa

Una de las parejas mediáticas que se le conoció a Belén Estévez fue su exbailarín del reality de Gisela Valcárcel. Waldir Felipa se ganó el corazón de la argentina, sin embargo, en un comienzo no podían iniciar su relación, pues el joven era menor de edad.

“Nos conocimos en la academia (Waldir y ella), pero nos fuimos enamorando ahí y por eso que se veía otra química en la televisión. (...) Tenía DNI azul, comenzamos a ser novios cuando él cumplió los 18 años. Nos conocimos en El Gran Show cuando él tenía 17”, recordó Estévez.

No duraron mucho tiempo juntos, pues, según Belén, el amor que sentían no era el mismo. “Fue muy triste (la separación). Cuando le propuse a Waldir terminar, esperaba que me diera una respuesta diferente a la que me dio, pero no hubo ninguna oposición de su parte. Estoy contenta con la decisión que tomé, creo que merezco un hombre que me ame de verdad. Tengo derecho a rehacer mi vida y algún día lo haré”, dijo.

Waldir Felipa y Belén Estévez tuvieron una relación en 2011. Foto: difusión

Belén Estévez niega favoritismo en el reality de Gisela Valcárcel

Al campeonar nuevamente en el programa de la ‘Señito’, surgieron críticas por parte del público, por ello, Belén aclaró que todos sus logros son por mérito propio. “A mí nadie me ha regalado nada, siempre tuve que esforzarme muchísimo para lograr mis objetivos. Agradezco a Dios por haberme traído a Perú y poder cumplir mi sueño de trabajar en la rama del arte, de niña amaba bailar “, dijo en un inicio a El Popular.

“Aquí se cumplió mi sueño de hacerlo de forma profesional y poder vivir de ello, siempre soñé con estar en TV y aquí todo se hizo realidad. Celebro esta fecha con orgullo por ser parte de este país, que amo, respeto y admiro, porque en él encuentro personas maravillosas, luchadoras, que trabajan de lo que sea y sin descanso para sacar adelante a su familia”, detalló al referido medio.

Belén Estévez en la actualidad

Ahora, Belén Estévez es recurrentemente invitada como panelista a diversos programas de televisión, en especial los de GV Producciones como “América hoy”. En esa misma línea, es la directora de la academia de “El gran show”, espacio en el que trabaja con los nuevos participantes y bailarines del reality.

Pero eso no es todo, pues también fue locutora radial, proyecto que dejó por el momento para emprender con su propia marca de perfumes. En entrevista con El Popular, explicó cómo es el proceso para crear cada aroma.

El emprendimiento de Belén Estévez. Foto: Instagram

“Escoger cada fragancia lleva un mes, aproximadamente, combinar diferentes aromas hasta tener tres o cuatro opciones. El siguiente paso es realizar un focus group entre mis amigos y conocidos para saber cuál es la fragancia que la mayoría prefiere, después ver la caja y el envase, todo dependiendo de las notas que contenga la fragancia”, expresó.