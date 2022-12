Resumen 2022: Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz se besan apasionadamente en casa de Óscar del Portal

Porque recordar es volver a vivir. Aldo Miyashiro protagonizó cientos de titulares al ser captado dándose un apasionado beso con Fiorella Retiz, su entonces reportera, dentro del departamento que Óscar del Portal comparte con su esposa e hijos. Esto, luego de que ambos salieran de jugar una pichanga nocturna junto al equipo de Once Machos. Aunque las escenas por sí solas ya eran impactantes, lo más sorpresivo fue que el presentador de “La banda del Chino” mantenía un matrimonio de más de 17 años con la actriz y madre de sus hijos Érika Villalobos.

El conductor reconoció error y señaló que esta pasando por los peores momentos de su vida. Foto: Composición LR/Instagram Fiorella Retiz/ difusión

El ampay completo de Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz

La noche del 19 de abril, Magaly Medina dio inicio a su programa de espectáculos con la sorprendente noticia de un nuevo ampay. Esta vez, los protagonistas fueron nada más y nada menos que Aldo Miyashiro y la reportera Fiorella Retiz, joven con quien trabajó durante algunos años en su programa de América Televisión.

En las imágenes presentadas, se pudo ver al conocido conductor dándose un apasionado beso con la comunicadora en la casa en la que vive Óscar del Portal con su familia. Asimismo, estuvieron durante varias horas juntos en el mueble de la sala en situaciones comprometedoras.

“Estábamos tras los pasos de Óscar del Portal porque los rumores nos indicaban que había un acercamiento entre él y la expareja del cumbiambero Pedro Loli, la chica que trabaja en producción de varios programas de televisión Fiorella Méndez, pero resulta que, mientras estábamos en esa investigación descubrimos el premio mayor”, dijo sorprendida Magaly Medina en aquel entonces.

Aldo Miyashiro confirmó el fin de su matrimonio con Érika Villalobos

Un día después del impactante ampay, Aldo Miyashiro reapareció en las pantallas del programa nocturno que conduce y emitió un extenso mensaje dirigido a su esposa e hijos. De esta forma, el popular ‘Chino’ dio a conocer que su matrimonio de más de 17 años llegaba a su fin, a causa de su ampay.

Pese a ello, dijo que haría todo lo posible para poder enmendar su error y así intentar ganarse la confianza de Érika Villalobos una vez más.

“ Quiero decirle (a Érika) que seguramente no vamos a poder volver, pero que estoy dispuesto a hacer todo lo posible para sanar esa herida y para poder llevar una relación de dos personas que alguna vez se quisieron mucho”, expresó.

Aldo Miyashiro pidió perdón a su familia

Aldo Miyahiro se mostró muy arrepentido por sus acciones, pues fue algo que afectó la tranquilidad de su familia, especialmente la de su esposa. El también actor hizo un mea culpa y le pidió perdón a Érika Villalobos por haberle sido infiel con Fiorella Retiz.

“Cometí un error que me va a costar toda la vida. Quiero comenzar pidiendo perdón públicamente a Érika porque traicioné su confianza y porque no estuve a la altura, y porque no merezco todo lo que ella ha hecho por mí”, señaló.

“ Quiero pedirle perdón a mi familia por hacerles pasar esta humillación y porque no se lo merecen. Quiero trabajar para reparar ese dolor que he hecho”, agregó.

Aldo Miyashiro pide perdón por infidelidad a Érika Villalobos con Fiorella Retiz. Foto: captura de América TV

Las disculpas públicas de Fiorella Retiz

Por su parte, Fiorella Retiz hizo uso de sus redes sociales para disculparse públicamente con las personas afectadas por el ampay con Aldo Miyashiro. La influencer emitió un breve comunicado y pidió privacidad para reflexionar por lo que hizo.

“Quiero pedirle perdón a mi familia por hacerles pasar esta humillación y porque no se lo merecen. Quiero trabajar para reparar ese dolor que he hecho”, escribió en la primeras líneas de su historia.

“No hay palabras para expresar mi dolor y pena. Nunca pensé vivir algo así. Ahora, en soledad y vergüenza, enfrentaré las consecuencias. A todos los que me conocen y me han apoyado les doy gracias de corazón”, concluyó.

21.4.2022 | Publicación de Fiorella Retiz luego que Aldo Miyashiro reconoció infidelidad. Foto: Fiorella Retiz/Instagram

Érika Villalobos reapareció en público tras ampay de Aldo Miyashiro

Érika Villalobos fue seguida por la prensa días después del polémico ampay de Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz y fue vista en el 25 aniversario de la Asociación Cultural Preludio, evento dirigido por su amiga Denisse Dibos. La actriz peruana dejó en el olvido dicho suceso y optó por pasar un buen momento en compañía de sus amigos y colegas.