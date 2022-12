¿Cuánto cuesta el panetón de Alessia Rovegno que ha generado reacciones por su sabor y precio?

Alessia Rovegno se prepara arduamente para su participación en el Miss Universo, que se llevará a cabo el próximo 14 de enero del 2023. No obstante, pese a tener la agenda apretada, no se descuida de su negocio. La modelo tiene un emprendimiento, la cual impulsó con su hermana y asesoría de su padre, y de momento goza de gran éxito. Se trata de su línea de panetón, la cual ha llamado “La Bambina”, y está cubierta de chocolate. Por Navidad, la pareja de Hugo García lo está comercializando en sus redes sociales.

Como se recuerda, ella tiene como padre a Lucho Rovegno, quien es dueño de una conocida panadería limeña. El local recibió la visita de grandes personalidades y está dentro del top de las más populares de la ciudad. Conoce más acerca del producto que ha lanzado, cuánto está y cómo reaccionaron sus clientes a su sabor.

¿Cuánto cuesta el panetón creado por Alessia Rovegno?

Meses atrás, Alessia Rovegno apareció en “América hoy” para presentar su emprendimiento por Navidad. Dio a conocer su nombre, “La bambina”, y cuánto costaría la unidad.

Alessia Rovegno comercializa su marca de panetón. Foto: captura/Instagram

Según mencionó, tiene un valor de S/60,00 y justificó su precio diciendo que estaba relleno de chocolate. “No está tan barato porque tiene fudge y nutella. Abres el panetón es espectacular”, mencionó.

Así reaccionaron los usuarios a “La bambina”

Sin embargo, en los recientes comentarios, los usuarios señalaron que el productora había tenido un incremento. Muchos quedaron sorprendidos al saber que costaba S/98,00

“Mucho dulce y demasiado caro” y “Solo verlo me da un coma diabético”, escribieron algunos internautas. Otros apreciaron su sabor.

“A mí me encanta el chocolate y solo por Navidad darse ese gusto no está mal”, “No me gusta el panetón, pero este se ve buenazo por el chocolate, lo voy a probar”, redactaron los seguidores de la novia de Hugo García.