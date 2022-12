Ale Venturo revela qué cosas le molestan de Rodrigo Cuba: ¿qué dijo la empresaria?

Rodrigo Cuba y Ale Venturo van dejando todo listo para la llegada de su primera bebé juntos. Durante los meses de embarazo, la pareja ha ido compartiendo parte de sus vivencias y la preparación que han tenido para recibir adecuadamente a la nueva miembro de la familia. Sin embargo, también se han tomado un tiempo para ellos y la empresaria se animó a realizar un reto con su novio, en el que expuso todo lo que le molesta del conocido futbolista.

Rodrigo Cuba saludó a Ale Venturo por su cumpleaños. Foto: composición LR/Rodrigo Cuba/Instagram

¿Qué reclamó Ale Venturo?

A través de su cuenta de Tiktok, la pareja conformada por Ale Venturo y Rodrigo Cuba se unieron al trend de redes en el que ambos deben decir cinco cosas que les molestan del otro.

La influencer fue la primera en hablar y reveló que no tolera que el jugador esté muy pendiente al celular. “ Lo primero que detesto en realidad y sinceramente es que él está todo el día metido en el celular. No se puede hablar contigo y no escuchas porque estás en Twitter, Instagram, Tiktok, WhatsApp o viendo quiénes vieron tus historias. Ya estoy cansada, ya”, expresó indignada.

Tras ello, el integrante del Sport Boys no se quedó atrás y también dijo lo que no le gusta de ella. “Una de las cosas que más me incomodan es cuando quiero dormir, y como ella no puede, Ale viene y me dice ‘despiértate’ y no me deja dormir”, comentó.

Durante los minutos restantes del video, continuaron con la dinámica y culminaron este juego con una sonrisa en el rostro, dejando en claro que, aunque tengan defectos, se quieren con todo el corazón.

¿Ale Venturo se mudó con Rodrigo Cuba?

Ale Venturo conversó con sus seguidores de Instagram y les dejó un cajita de preguntas en su perfil para responder a cualquier interrogante que tengan sobre su vida. De esta forma, un usuario no dudó en preguntarle si ya convive con Rodrigo Cuba, pues están a pocas semanas de recibir a su bebé.

La respuesta para esta interrogante se resumió en un breve “sí” , historia en la que también adjuntó una fotografía del futbolista cargando una sandía envuelta en plástico, reto en el que pudo entender cómo es el estar embarazada.