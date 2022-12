Úrsula Boza se mostró contenta por el regreso de su personaje de villana en “Al fondo hay sitio”. Tras emitirse el último capítulo de la temporada 2022, la actriz fue consultada sobre cómo se sintió al volver a interpretar a Claudia Llanos, la popular ‘Mirada de tiburón’. En entrevista con ‘Choca’ Mandros, bromeó sobre cómo pondrá en aprietos a las familias Maldini y González. Resaltó que hará de las suyas en los episodios que se estrenarán el próximo año.

“Hay nuevos personajes, familias. A todos me los voy a bajar”, dijo la intérprete. “En la calle hacía mis quehaceres diarios y la gente me decía: ‘Tú eres la mujer de negro’. ‘No, no soy’, les decía. En redes me pedían que sea ella. Agradezco mi regreso”, expresó.