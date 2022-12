Adolfo Aguilar, quien también se ha desempeñado como actor, es popular y conocido por sus trabajos como conductor en exitosos programas de la pantalla chica peruana como “Yo soy” y, anteriormente, “El último pasajero”, en los que participaban estudiantes de diversos colegios secundarios competían por el ansiado viaje de promoción. Aunque este programa de televisión duró menos de dos años, puesto que un polémico reto causó que la Sociedad Nacional de Radio y Televisión los multe.

Sin embargo, en medio de las grabaciones llenas de adrenalina por los desafíos y la energía de los adolescentes que protagonizaban el programa televisivo, Adolfo Aguilar no la estaba tan bien como hubiese querido. Él reveló que pasó por momentos en los que lloraba en su camerino durante los intermedios comerciales del programa transmitido por Latina Televisión.

¿Por qué lloraba Adolfo Aguilar en las pausas comerciales de “El último pasajero”?

Adolfo Aguilar, en conversación con Verónica Linares, dio a conocer el hecho y las razones. De acuerdo con su relato, durante el 2015 él sufría de depresión, enfermedad que trató con ayuda profesional de psiquiatría. El detonante principal fue la ruptura amorosa con un chico que tuvo en ese tiempo.

Aunque en la entrevista para “La Linares” mencionó que el cómo se sintió en ese entonces pertenecía a su pasado, pero relató la inmensa cantidad de ansiedad y temor que tenía mientras era conductor del espacio televisivo “El último pasajero”. Esta condición incluso lo acompañó en el primer año de labores en “Yo soy”.

Adolfo Aguilar condujo junto a Jesús Alzamora "El último Pasajero". Foto: composición LR7La República

La razón principal de ello se debía a la culpa que sentía por la relación pasada y diversos miedos a razón de ello. En sus palabras, el vínculo se terminó por él, ya que pensaba y creía que no merecía ser feliz, por lo que prefería que lo abandonen. Asimismo, no sabía cómo manejar la tristeza que sentía, situación que finalmente desembocaba en llantos incontrolables.

Aguilar hizo mención de que muchas veces estos hechos no se mostraban en pantalla, pues se debe seguir con el show. “El público siempre quiere verte bien, yo siempre he dicho, siempre he creído que el público, la gente nunca quiere verte mal. Te pueden ver mal una vez, entonces te apoya y todo, pero si te ve mal constantemente, entonces mejor no. Siempre quieren verte bien, porque quieren sonreír contigo. (..) El show debe continuar”, contó.

¿Cuántos años tiene el Adolfo Aguilar?

El conductor televisivo Adolfo Aguilar nació el 1 de octubre de 1972, por lo que actualmente tiene 50 años.