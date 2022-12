Ricardo Morán: ¿por qué ya no quiere tener más hijos y cuál es su situación legal contra Reniec?

Hace cuatro años, Ricardo Morán sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que se convirtió en padre de mellizos. Ambos menores fueron concebidos tras un proceso de fecundación in vitro en una clínica especializada de Estados Unidos. Los embriones fueron implantados en el vientre subrogado de una mujer y nacieron el 26 de abril de 2019 en Texas. Tres meses después, el productor de televisión llegó a nuestro país junto a sus dos hijos.

Sin embargo, cuando acudió al Reniec para inscribirlos como ciudadanos peruanos esta solicitud fue rechazada, ya que, según nuestro Código Civil, no puede existir una partida de nacimiento donde solo se registre al padre.

Desde entonces, el productor de televisión ha emprendido una lucha por el reconocimiento de sus pequeños. Incluso, llevó este caso hasta el Poder Judicial. En una audiencia, la institución falló en contra de su pedido. No obstante, esta decisión fue apelada por la defensa legal de Morán.

“En la audiencia de apelación, los tres jueces escucharon el caso narrado por mi abogado, dos de ellos hicieron preguntas muy pertinentes y el tercero dijo: ‘Ah, bueno, entonces estos dos niños son hijos de dos ciudadanos americanos’. Esperemos que voten como dice la ley, que es muy clara y no hay interpretaciones. La ley dice que tienen que inscribirlos como peruanos”, dijo Morán.

¿Por qué Ricardo Morán ya no quiere tener más hijos?

A través de sus redes sociales, el productor de televisión Ricardo Moran confesó que ya no tendrá más hijos, puesto que no sería responsable de su parte tener otro bebé cuando carece de tiempo para su crianza.

