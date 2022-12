¿Por qué Miguel Arce llamó “lobo disfrazado de oveja” a Gian Piero Díaz?

¡Profeta lejos de su tierra! El actor Miguel Arce se fue del Perú en busca de un mejor futuro a México. Esto ocurrió luego de que incursionara en el mundo de la actuación y decidiera que eso era lo que quería hacer el resto de su vida. El artista no solo se alejó de los realities en los que se hizo conocido, sino también de los escándalos que protagonizaba cuando lo ampayaban con una nueva saliente.

En esta oportunidad, te daremos todos los detalles de la experiencia que tuvo el artista en el programa “Combate” y que lo hizo alejarse de varios compañeros con quienes trabajó en nuestro país. Cabe resaltar que el modelo fue uno de los participantes con más destreza física, lo cual lo llevó a campeonar en varias temporadas. ¿Qué pasó? En las siguientes líneas lo sabrás.

¿Cómo inició Miguel Arce en los realities?

El actor Miguel Arce tuvo esporádicas apariciones en teleseries peruanas, como “Al fondo hay sitio”, hasta que ingresó como jale a “Combate” en sus épocas de apogeo. Su habilidad para ganar todos los juegos físicos era impresionante. Varias temporadas después también perteneció a “Esto es guerra”, hasta que probó suerte yéndose a Chile para estar en “Amor a prueba”.

Desde ahí no paró hasta que concretó su internalización en México, pero para enfocarse netamente en su carrera de actuación. Ahí ha trabajado en varias producciones de Televisa e incluso fue parte de un espacio audiovisual que irá a la plataforma de Netflix. Así lo dejó saber Nicola Porcella: “Hay mucha gente que ha ido a buscársela y todavía le está costando. Miguel Arce recién, ahorita, está comenzando a despegar en México. Acaba de grabar para Netflix. Ya ha grabado 10 capítulos para una serie conocida”.

¿Por qué Miguel Arce tildó de “lobo disfrazado de oveja” a Gian Piero Díaz?

Todo inició cuando el programa “Amor y fuego” invitó a los excombatientes Diego Chávarri, Bruno Agostini, Ernesto Jiménez, Andrés Castañeda y Miguel Arce, el pasado 21 de septiembre del 2021, para entender, con sus comentarios, si el accidente que sufrió el tiktoker Elías Montalvo ocurrió por errores técnicos de la producción o solamente fue un incidente que pasó de manera fortuita.

Lo que incomodó demasiado a los espectadores fueron las palabras del conductor Gian Piero Díaz, que tratando de apaciguar el momento finalizó el programa diciendo que el influencer se retiró en la ambulancia “hablando como un loro”. Ante esto, el actor que trabaja en México manifestó: “He trabajado mucho con él y lo conozco. Hay un montón de cosas que no sabemos… Yo a Gian Piero no le creo nada. Es más un lobo disfrazado de oveja que otra cosa”.

Al parecer, no todo lo que brillaba era oro en “Combate” y tiempo después de que se dejara de transmitir el programa reality salieron muchas revelaciones de todo lo que vivían en ese espacio de televisión. A fines de octubre, lo entrevistó el diario El Popular y el artista Miguel Arce aseguró: “Le ha hecho muchas cosas a mucha gente, pero yo decidí no decir nada a menos que él diga algo, y él se ha mantenido completamente hermético en el tema, pues, entonces, mantengo lo mismo. Le conozco muchas (cosas que ha hecho), y una en particular que me duele mucho, que no fue a mí, fue a la ‘Reina Madre’, a alguien que quiero mucho, que es Marisol Crousillat”.

¿Cómo fue el accidente de Elías Montalvo?

El 21 de septiembre del 2021, el chico reality Elías Montalvo participó de un reto sin pensar que sufriría una aparatosa caída que lo hizo impactar con el piso de una altura de más de 15 metros de alto. El incidente no pasó a mayores, pero sí fue un susto muy fuerte para quienes presenciaron el accidente y los mismos televidentes.

Las imágenes quedarán para la posteridad y todos los conductores de espectáculos comentaron el triste evento. Tras el accidente, el tiktoker pasó la noche en la clínica, pero a las pocas horas fue dado de alta al no ser un problema de gran intensidad.