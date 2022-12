Grasse Becerra volvió a convertirse en madre en Navidad después de 18 años

Regalo de Navidad. Grasse Becerra se convirtió en madre por segunda vez en plenas fiestas de fin de año. El último 24 de diciembre, la modelo anunció la noticia de su alumbramiento y, muy emocionada, agradeció los saludos y felicitaciones que ha recibido de parte de su familia y sus seguidores. Cabe mencionar que este segundo bebé de la peruana viene luego de 18 años, cuando tuvo a su primera hija.

Con un video en sus redes sociales, Grasse se mostró feliz al estar experimentando nuevamente este momento.

Grasse Becerra agradece mensajes de cariño tras dar a luz

Grasse Becerra grabó un breve video desde la clínica donde se encuentra tras haber dado a luz a su segundo hijo y agradeció los mensajes de afecto que ha recibido por parte de todos sus seguidores.

Como se recuerda, hace uno meses, la modelo reveló que se encontraba gestando luego de haber perdido a un bebé por una hemorragia uterina.

“Estoy embarazada. Mañana (21 de julio) cumplo 13 semanas, o sea, son tres meses y seis días. Después de casi 18 años vuelvo a ser mamá. Es un bebé arcoíris porque me dieron 50% de probabilidades de tener un bebé otra vez, pero Dios quiso que sí pasara y, de verdad, estoy feliz ”, dijo en julio de este 2022 en el programa “D’ mañana”.

Grasse Becerra asegura que su hija es la más emocionada con la llegada de su hermanito

Asimismo, contó que su hija mayor tomó con gran alegría la noticia y le ofreció su ayuda para el cuidado del bebé.

“Tengo a mi hija que me va a ayudar bastante. Me ha prometido que me va a ayudar bastante. Está feliz, yo pensé que lo iba a tomar con celos, pero está chocha. Me va a organizar el baby shower y la revelación del sexo”, agregó.