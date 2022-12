La temporada 2022 de “Esto es guerra” llegó a su fin el pasado 21 de diciembre y, en el último programa del año, Johanna San Miguel sorprendió a sus seguidores con el anuncio de salidas permanentes. El reality de competencias de América TV tendrá nuevos rostros para el otro año y conocidos ‘guerreros históricos’ le dirán adiós al formato. El motivo de esta decisión fue mencionado por la conductora, quien no descarta continuar en el espacio televisivo en el 2023.

¿Qué dijo Johanna San Miguel?

La presentadora fue fuerte y clara con su comunicado antes de acabar dicha edición. Según mencionó, algunos chicos reality no seguirán por decisiones personales y otros por decisión de la producción del canal.

“Algunos de ellos por voluntad propia, lamentablemente para nosotros también, que los queremos tanto. No seguirán en el programa ”, dijo la actriz en su discurso.

“A otros, la producción no los convocará nuevamente por diferentes razones, no sé si ellos lo saben ya, no sé si producción ya les ha confirmado”, resaltó en otro momento de su anuncio.

"EEG" regresa en el 2023 con nuevos integrantes. Foto: América TV

¿Qué sorpresas habrá en “Esto es guerra” 2023?

Johanna San Miguel dijo que habrá más sorpresas, pero se darán a lo largo de la promoción de la temporada 2023. “Renzo y yo no sabemos absolutamente nada”, aclaró.

Aseguró que algunos de los nuevos rostros, escogidos en el casting nacional, estarán en el programa por un período determinado y serán los nuevos ‘guerreros’ y ‘combatientes’.

Luciana Fuster y Patricio Parodi. Foto: composición/Luciana Fuster/Instagram/captura América TV

Finalmente, agradeció a los participantes antiguos por ser parte de “Esto es guerra”. “Estamos profundamente agradecidos con todos ellos, son espectaculares seres humanos entregados a su trabajo”, expresó.

“Con su trabajo mantienen a su familia, yo siempre los voy a admirar tanto, muchos de ellos no volverán”, añadió San Miguel.

Rosángela Espinoza formó parte de EEG desde el 2017 hasta el 2022. Foto: composición GLR/ Instagram/ captura

Renzo Schuller también les dejó unas palabras. “Me da muchísima pena porque son más de 10 años que han estado acompañándolos a todos ustedes en los distintos programas”, señaló. De momento, no está confirmada la fecha del inicio de la nueva temporada.