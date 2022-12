Natalia Salas se quiebra al hablar del apoyo que recibe de sus fans: “Este proceso no es fácil”

Desde que contó que fue diagnosticada con cáncer de mama, Natalia Salas ha demostrado lo fuerte que es a pesar de las adversidades que pueda atravesar en su vida. La actriz ha dejado en claro que su constante lucha no sería posible sin la ayuda de su esposo e hijo, quienes se mantienen a su lado en todo momento. Asimismo, aclaró que los mensajes de aliento que recibe por parte de sus seguidores la motivan a no rendirse nunca y seguir adelante día a día.

Natalia Salas y su esposo Sergio Coloma contaron cómo afrontan esta situación. Foto: captura de América TV

¿Qué dijo Natalia Salas?

A propósito de las fiestas por Navidad, Natalia Salas se tomó unos minutos para enviar un emotivo mensaje a sus seguidores y personas que han estado con ella en todo el proceso de aceptación hacia la enfermedad que se le diagnosticó hace algunos meses.

Es alucinante cómo no hay un solo día en que la gente no me diga cosas lindas, me dé fuerzas y bendiciones. (...) De verdad, les quiero agradecer nuevamente porque todo ese cariño, toda esa fuerza, esa buena vibra, la siento, me hace bien y se los agradezco enormemente, no saben cómo me potencian ”, manifestó la artista nacional.

Asimismo, agradeció a las empresas que la han seguido contactando para trabajar con ella y que han depositado su confianza en el trabajo que realiza como profesional del arte.

“Quiero agradecer a todas las marcas que han apostado por mí con todo este proceso que no es fácil , y han apostado por mi profesionalismo. Quiero agradecer a Los Productores por haberme permitido seguir en “Las chicas”; a mi marido, por bancarme tanto, a mi mamá, a mi suegra, a mis amigas que han estado pendiente.”, agregó.

¿Por qué Natalia Salas no celebrará Navidad?

Mediante sus historias de Instagram, Natalia Salas sorprendió a sus seguidores al revelar que este año no podrá celebrar Navidad como estaba acostumbrada. Esto debido a su actual estado de salud, pues las quimioterapias que ha recibido la han dejado un poco débil y necesita mantenerse en reposo.

“Este año no celebraré Navidad porque cae en mis días más feitos de post quimio, no tendré intercambio de regalos ni cena, pero estaré con mis chicos recuperándome y eso me basta ”, detalló.