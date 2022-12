¡Puro amor! El piloto Mario Hart se hizo famoso por su participación en programas realities y sus innumerables romances con artistas del medio. Sin embargo, nadie pudo ablandar su corazón tanto como lo hizo la influencer Korina Rivadeneira, quien llegó a casarse con el deportista sin pensarlo mucho tiempo.

Sin embargo, dicho romance causó mucha suspicacia en sus seguidores debido a la rapidez con la que fluyó todo el compromiso. De hecho, muchos auguraban corto tiempo a la relación porque creían que la modelo venezolana lo hizo pensando en sus beneficios migratorios. Sea como sea, lo cierto es que, cuatro años después, el Poder Judicial anuló la unión. ¿Por qué? Acá te contamos todos los detalles.

Korina Rivadeneira y Mario Hart iniciaron romance

Corría en curso el 2016 cuando el corredor de autos Mario Hart estaba intentando recuperar la confianza de su entonces enamorada, Leslie Shaw, luego de que le fuera infiel a nivel nacional. De pronto, un programa de espectáculos lo captó bailando con la actriz Korina Rivadeneira.

Al parecer, la química empezaba a fluir entre los compañeros de “Esto es guerra”. Nada era sospechoso, ya que ni siquiera se sabía si la amistad era real o armada especialmente para el reality. Pasó el tiempo y, luego de aparecer en dos destinos paradisíacos juntos, la pareja confirmó en febrero del 2017 que habían iniciado un romance.

Boda repentina de Mario Hart y Korina Rivadeneira

Desde ahí en adelante, los enamoradísimos Mario Hart y Korina Rivadeneira demostraron en sus redes sociales lo bien que la pasaban juntos. No obstante, nada indicaba que en abril de ese mismo año 2017 los novios contraerían matrimonio. Más sospechosos aún, se fueron a realizar sus nupcias en Huaral, ciudad en la que nunca vivieron.

No pasó mucho tiempo para que los medios de espectáculos y demás artistas empezaran a hacer de las suyas para criticar la facilidad con la que se dio toda la ceremonia. Esta se realizó de manera organizada y en ella celebraron la familia y los amigos más cercanos de los recién casados. Fue así que la artista se animó a defender su relación. “ No sabía que había tanta maldad. Me da tristeza. Pero esa pequeña tristeza no puede con la gran felicidad. El amor va a poder con todo esto”, expresó para un reportaje del canal América TV.

¿Por qué anularon boda de Korina Rivadeneira y Mario Hart?

Los rumores sobre un matrimonio por conveniencia se intensificaron al punto de que la misma Municipalidad que los juntó cívicamente hizo un llamado al Ministerio Público para que intervenga e inicie la investigación para determinar si todo el trámite estaba en regla. Así lo dio a conocer la burgomaestre en una conferencia de prensa: “Todo este expediente lo hemos pasado al procurador. Él iniciará una investigación y pasará todo este expediente al Ministerio Público y al Poder Judicial”. Todo esto se realizó el 28 del mismo abril del 2017 en que se casaron Korina Rivadeneira y Mario Hart.

En noviembre del año pasado, el Juzgado Especializado de Familia de la Provincia de Huaral reveló que dejaría sin efecto el matrimonio de los chicos reality tras encontrar incongruencias en los documentos. El documento fue publicado por Rodrigo González en su cuenta de Instagram, en la que detalló: “Se resuelve declarar fundada la pretensión interpuesta por la representante del Ministerio Público fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Huaral, respecto a la celebración del matrimonio contraído entre Mario Hart y Korina Rivadeneira, por ante la Municipalidad Provincial de Huaral, y, en consecuencia, nulo y sin efecto legal el matrimonio celebrado entre los mismos”.