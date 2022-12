Mario Hart le pedirá nuevamente la mano a Korina para volver a casarse por civil: “Me toca”

Mario Hart y Korina Rivadeneira visitaron el set de “América hoy” junto con sus dos hijos para hablar sobre su relación y los planes que tienen a futuro. El ex chico reality dijo que, tras la anulación de su primer matrimonio civil, necesitan una nueva unión antes de planificar una boda religiosa. “No puede ser religioso porque primero tiene que ser el civil, nos anularon el civil hace unos meses. Hasta el día de hoy hay gente que piensa que nos casamos por papeles ”, expresó.

Asimismo, comentó que, tras este inesperado suceso, le pedirá la mano a su pareja una vez más y que su casamiento sería en un lugar especial. Por otro lado, no se mostró interesado en tener un matrimonio televisado, pero no descartó la idea por completo. “Tenemos que casarnos por civil. Me toca pedirla nuevamente porque no sé siquiera volver a casarse. (La boda) Puede ser en el Valle Sagrado o en Colán”, añadió