Manolo Rojas recuerda a su mamá fallecida en Navidad: “No sé si me estoy quedando para sufrir”

Manolo Rojas vivió un emotivo momento en la última edición de “El reventonazo de la Chola”, luego de que recordara la muerte de su madre, un miembro más de su familia que partió para siempre. El actor cómico dijo que desde su fallecimiento, ha sido un proceso complicado, pero ha sabido sobrellevarlo. “Es difícil porque he aprendido a sacar fortaleza, no sé de dónde, he sabido estar tranquilo, haciendo lo que debo hacer y lo correcto”, manifestó ante cámaras.

Por otro lado, sorprendió a todos al decir en vivo que, desde este lamentable suceso, se pregunta por qué él no ha sido elegido para ir a otra vida. “Desde que fue mi padre, mi hermano Carlos, mi hermano Rafael y ahora mi mamá. No sé, a veces pienso y digo para qué nos estamos quedando, para sufrir o para qué ”, expresó. Tras ello, la conocida ‘Chola Chabuca’ se tomó unos minutos para darle palabras de aliento.