¡A Huacho me fui! El programa “Magaly TV, la firme” recordó la vez que su conductora, Magaly Medina, visitó su tierra natal y fue la sensación a su llegada. El evento ocurrió en el año 2005, la conductora llegó junto a su familia y más de un centenar de personas ansiaban saludarla. Parte del homenaje que recibió también fue para su padre. “Sirvió por muchísimos años en diversas comisarias no solo de Huacho, sino de la sierra y de varios pueblitos y distritos”, dijo al inicio.

No obstante, la popular ‘Urraca’ consideró que aquel evento también fue una forma de expresar el cariño que le tienen. “Esta visita fue una forma en que los huachanos me devolvían el cariño y fue un homenaje que mi familia y yo disfrutamos muchísimo”, agregó. En el informe especial se puede ver a Magaly bajando del auto escoltada y con un ramo de rosas mientras camina por su Plaza de Armas.

¿Cómo fue el homenaje a Magaly Medina?

El primer paradero de Magaly Medina fue la iglesia por la misa a Santa Rosa de Lima junto a sus padres. Después, asistió a la procesión que tuvo como invitada a la cantante folclórica Amanda Portales, quien invitó a la comunicadora bailar huayno y hasta cantar junto a ella el tema “Vaso de cristal”.

“Todo aquel peruano tiene que identificarse con lo suyo y por la señora Magaly Medina, como buena huachana que es, tiene que bailar un huayno”, expresó la artista nacional. Acto seguido, la comunicadora comenzó a danzar mientras el público la aclamaba y disfrutaba el show.

La última ceremonia se llevó a cabo en la comisaria. Al llegar se tomó foto con varios de los efectivos para después inaugurar la gruta con la imagen de Santa Rosa. Al finalizar el reportaje, Medina explicó cómo se dio la invitación.

“La invitación no fue hecha por ningún alcalde porque yo generalmente siempre he tratado de no aceptar invitaciones de alcaldes, menos de la ciudad donde yo nací, porque no me ha gustado que se utilice mi imagen con fines electoreros o para promocionar obras que después no se daban. Yo fui invitada por la Policía, por ellos acepté porque mi padre perteneció a ese cuerpo 33 años”, dijo.

La infancia de Magaly Medina en Huacho

Magaly Medina contó detalles inéditos de su vida en una entrevista con Andrea Llosa. Recordó cómo fue su infancia en Huacho, época en la que aseguró que si bien había precariedades en su familia, nunca faltó educación o un plato en la mesa. Incluso, dijo que llegó a usar un bikini hecho con tela de cortinas porque no había dinero para costear uno.

“Mi papá privilegiaba la educación y alimentación, no le interesaba si te ibas al colegio con el zapato con hueco. No había plata para mandar al zapatero. Era un hogar humilde. Mi papá era policía, tenía un hogar que había dejado, mi mamá es segunda esposa y tenía que mantener a esos tres hijos y a nosotros, que éramos dos y luego fuimos tres”, expresó.