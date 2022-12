Jazmín Pinedo revela que está enamorada de uruguayo: “Dios me puso a alguien en el camino”

La conductora Jazmín Pinedo fue invitada al “Reventonazo de la Chola” y conversó de varios temas. La presentadora de “Más espectáculos” fue consultada por Ernesto Pimentel sobre los rumores de que tendría un nuevo pretendiente tras estar cuatro años soltera, luego de terminar su relación con Gino Assereto. Asimismo, contó que su prioridad es ella misma y su hija Khaleesi. También habló acerca de su carrera, la que terminó hace poco, y manifestó sentirse orgullosa por dicho logro.

“ Hoy por hoy, te puedo decir que yo no estaba buscando nada, pero cuando Dios te pone a alguien en el camino, yo estoy en una posición de no negarme a eso y te puedo decir que mi corazón está muy contento ”, expresó la ‘China’. “¿Es un amor a distancia?... Porque hay rumores de que es de otro país, no puedo decir que es de Uruguay”, acotó la Chola Chabuca. Entre risas, la exintegrante de “EEG” lo confirmó.