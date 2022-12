Ethel Pozo revela a sus seguidores por qué dejará de usar maquillaje y extensiones

Al natural. Ethel Pozo sorprendió a sus fans al compartirles contenido de su día a día luciendo sin maquillaje y sin sus ya conocidas extensiones de cabello. La presentadora de América TV se desprendió por completo del look que suele llevar en sus programas e incluso se quitó las uñas acrílicas que mostraba a diario. La hija de Gisela Valcárcel expresó que este cambio en su estilo se daba en su primer día de vacaciones alejada de la pantalla chica, pero también reveló que hay más motivos ocultos detrás de esta decisión. Conoce todo en la siguiente nota.

¿Qué dijo Ethel Pozo?

Ethel Pozo utilizó su cuenta de Instagram para dirigirse a su público y señalar que el cambio en su estilo se debe a que “quiere desconectar”.

“¿Qué tal, cómo están? Hoy ha sido mi primer día de vacaciones, así que estoy así, relajada. Hoy ha sido un día para desconectar, ha sido un año superintenso, duro, ajetreado, así que hoy, como me imagino muchas personas en estas vacaciones, han empezado a ordenar la casa”, inició la también influencer.

Pozo compartió momentos de su día a día en el hogar y explicó que quiere relajarse un poco en sus vacaciones, por lo que decidió quitarse todos los accesorios de que suele llevar en “América hoy”.