Angie Arizaga pensó que Jota Benz le iba a pedir la mano cuando sufrió accidente en “EEG”

Angie Arizaga desató risas al contar que cuando Jota Benz se lastimó la rodilla durante un circuito de “Esto es guerra”, ella pensó que se trataba de un plan secreto para pedirle la mano de una manera inesperada. “Jota me dijo que cuando me pida la mano, iba a planear algo que me iba a asustar. Entonces, cuando yo veo el programa y Jota se cae al suelo, obviamente me asusté, pero luego dije ‘me va a pedir la mano’”, detalló la ‘Negrita’.

Asimismo, indicó que hasta se comunicó con personal del programa, pues no sabía muy bien lo que había pasado. Sin embargo, al encontrarse con el chico reality se dio cuenta de que no se trababa de una sorpresa y que sí se había lastimado en medio de la competencia. “Yo llegué a la ambulancia, llegué hasta Miraflores. Estaba como dudando y cuando se abre la puerta, no era”, agregó.