“Al fondo hay sitio” ha mantenido atento al público peruano durante la emisión del último episodio de la temporada que se difundió el último 23 de diciembre. Varias escenas protagonizadas por Gustavo Bueno, quien interpreta a Don Gilberto, se llevaron los aplausos de los televidentes, quienes llenaron de elogios al actor en redes sociales por su actuación. El artista celebró Navidad junto a los Montalbán y preocupó a la familia Gonzales por problemas en su salud.

¿Don Gilberto tiene alzhéimer?

El último episodio de “Al fondo hay sitio” fue un carrusel de emociones. Gustavo Bueno protagonizó diversas escenas que quedarán en la memoria de la audiencia. Una de las que más impactó fue aquella en la que descubrió que está perdiendo la memoria.

Sin embargo, esa escena no fue la única, pues minutos antes el actor se llevó los aplausos del público por su manera de comunicarse y hacer sentir la unión en estas Fiestas Navideñas.

“Quizás esta sea la última Navidad que pase con ustedes, pero no lo digo con pena porque me siento un hombre afortunado por la familia, los amigos que uno ama. Las cosas materiales no hacen la felicidad” , expresó.

Usuarios llenan de elogios a Gustavo Bueno

Rápidamente, el último capítulo de “Al fondo hay sitio” se convirtió en tendencia en las redes sociales. A través de Twitter y TikTok, diversos usuarios expresaron su admiración por Gustavo Bueno, a quien llenaron de elogios por su interpretación.

Varios internautas sintieron real su actuación e incluso algunos lo llegaron a comparar con la imagen de sus propios abuelos.

“Esto sí es calidad de actuación pues... la forma cómo las dijo que nos hizo recordar a nuestros abuelos”, “Espectacular actuación”, “Qué tremendo acto”, son algunos de los comentarios que se pueden ver en Twitter.

Don Gilberto en "Al fondo hay sitio". Foto: Twitter

