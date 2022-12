Natalia Salas, conocida actriz peruana, contó a sus seguidores que pasará las fiestas de fin de año sin realizar alguna actividad y solo estará en compañía de sus seres queridos. La intérprete reveló en una publicación que está pasando momentos complicados, tras ser diagnosticada con cáncer. No obstante, estar cerca de su pareja la llena de fortaleza. Es así que decidió dar detalles a sus fans y recurrió a sus redes sociales a contarles qué sucedió para aclarar algunas dudas.

¿Cuál fue el motivo?

En sus historias de Instagram, Natalia Salas contó que, por motivos de salud, no podrá festejar la Navidad como en años anteriores. Sus sesiones de quimioterapia la han dejado un poco delicada y necesita guardar reposo.

“Este año no celebraré Navidad porque cae en mis días más feitos de post quimio, no tendré intercambio de regalos ni cena, pero estaré con mis chicos recuperándome y eso me basta”, escribió.

Aprovechó en promocionar la agenda 2023 que sacó hace poco. “Ustedes que sí celebraran, compren mi agenda. Si compran hoy, les llega mañana”, agregó.

Natalia Salas pasará una Navidad distinta. Foto: captura/Instagram

Como se recuerda, Salas inició este emprendimiento, el cual llamó Con todo menos miedo. Además, grabó una canción al lado de la artista nacional Jessyca Sarango.

Natalia Salas agradece apoyo tras su diagnóstico de cáncer

Este 2022, Natalia Salas fue diagnosticada con cáncer de mama y, desde ese momento, su vida cambió. Tuve que dejar algunas actividades para recibir su tratamiento, pero siempre contó con el apoyo de su esposo, Sergio Coloma.

La actriz agradeció la ayuda que él brinda a lo largo de sus sesiones. “Es bien importante cómo tu pareja te ve, y nunca me ha hecho sentir fea, nunca me ha hecho sentir incompleta”, dijo en una entrevista con “Estás en todas”.

“Es más, yo estoy así, toda ‘quimioterapéutica’ y me está paleteando. Le digo: ‘Sergio, por favor, ahorita, no puedo’”, agregó.

En en el mes de noviembre regresó al teatro con la obra “Las chicas del 4to C”, la cual protagonizó junto a Anahí de Cárdenas.

“Me puse a llorar de emoción. El no parar, el no detenerme a hacer mis cosas, me empodera. Todos esos aplausos, yo siento que fue como una quimioterapia”, expresó sobre el recibimiento del público.