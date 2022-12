Milena Warthon sobre Viña del Mar: “Es el reflejo del trabajo que he venido haciendo”

A sus cortos 22 años, Milena Warthon ha demostrado que su talento y pasión por la música la está llevando muy lejos, tanto así que en marzo del 2023 estará nada menos que en Viña del Mar, uno de los eventos más prestigiosos, competitivos y famosos a nivel internacional. La intérprete de “Warmisitay” tiene una gran responsabilidad por dejar el nombre de Perú en lo más alto en el escenario de la Quinta Vergara. De esta manera, la joven cantante e influencer entra en competencia por las conocidas Gaviotas.

Tras la confirmación de su participación en el festival chileno en la categoría Folclore, La República conversó en exclusiva con Milena Warthon sobre este importante paso en su carrera musical, sus responsabilidades, su amor por el arte, el reencuentro con sus raíces, el lanzamiento de su primer disco, y el agradecimiento infinito por el cariño y apoyo que ha recibido desde sus inicios.

—¿Cómo te sientes al confirmarse tu participación en Viña del Mar?

—En realidad, estoy muy emocionada y feliz porque es un logro bastante grande. Creo que es el reflejo del todo el trabajo que venimos haciendo este año en especial. Hago música desde hace cinco años, primero con mis covers. Vengo madurando el concepto que quiero transmitir como mensaje a través de mis canciones. Y, claro (representar a Perú en Viña del mar), es una gran alegría para mí, todo mi equipo, mi familia, para todos lo que están involucrados. Es una gran responsabilidad y me voy a preparar lo mejor que pueda para dar todo en el escenario.

—Estás en la categoría Folclore con la canción “Warmisitay”.

—“Warmisitay” es la segunda canción que estrenamos este año. Este tema es el que más le ha llegado a la gente por un nivel de mensaje conceptual. Es una canción muy dulce y que me representa bastante. Lo compuse para mi abuela Teresa, me inspiré en ella, en lo que me ha enseñado.

Mi proyecto es una fusión pop andino y cómo yo me reencuentro con mis raíces a través de mi abuela, de mi abuelo que ya falleció, mis padres. La canción es un himno y homenaje para todas las mujeres andinas. Y reivindicar también a la mujer andina porque la sociedad sigue teniendo un discurso de discriminación hacia ellas. Yo me identifico como una mujer andina, lo celebro y le digo al mundo que mis compañeras andinas y yo somos perfectas tal y como somos.

—Últimamente, se ha visto que tu público infantil está creciendo.

—Mi público en realidad es muy variado. Pero la sorpresa de este año y con “Warmisitay” han sido los niños. Mi música no está dirigida a ellos, simplemente mi música siempre ha tenido el alma que yo tengo, que es bastante dulce y de acuerdo a mi edad. Yo empecé a componer a los 18 años. Más o menos mi target eran adolescentes, pero ahora sé que llego a todo tipo de público. Yo trato de transmitir mis vivencias a través del pop y que mi música lo pueda entender un pequeño de tres años o mi abuelita Teresa. Las niñas son todo un espectáculo verlas porque van a mis conciertos vestidas como yo. Es el cariño más sincero que te puedas imaginar, es un regalo. Y, tal vez, estas niñas van a crecer con esa idea de que son perfectas.

—Teniendo en cuenta que eres seguida por muchos niños y jóvenes, ¿qué les dirías a aquellos que quieren incursionar en la música?

—Estos cinco años de carrera han sido de arduo trabajo y aprendizaje. Yo vi la oportunidad y la aproveché. Soy como cualquier otro joven que tenía ese sueño de cantar y hacer música. Creo que mi ley es la perseverancia. Este es mi sueño, nadie más va a luchar por eso. Ahora que voy a Viña del Mar, me tengo que preparar vocalmente, llevaré clases de baile, creo que es muy importante. Ese sería mi consejo, hay que arriesgarnos en realidad. Muchas de las cosas de las que me han pasado al inicio han sido medio de casualidad. (Antes) Me daba vergüenza subir un video y, mira, ahora toda mi vida cambió.

Milena Warthon cantará "Warmisitay" en Viña del Mar 2023. Foto: difusión

—Volviendo a lo de Viña del Mar, ¿conoces las carreras de los artistas con quienes competirás?

—He empezado a investigar un poco las canciones de los artistas y he visto que tienen un gran recorrido, y que también hay jóvenes como yo. Estoy emocionada porque esta es una oportunidad para nutrirme de otros, de ampliar mis perspectivas, culturas, y también para hacer nuevos amigos. Yo creo que Viña va a ayudarme mucho a nivel personal, profesional, emocional. Voy a regresar repotenciada, gane o no.

—Y, ¿después de Viña del Mar?

—Después de Viña del Mar viene mi disco que está casi listo. Es mi primer disco en el cual voy a contar mi historia, mis ideas, pensamientos, reencontrarme con quien soy y celebrar mi identidad al 1.000%. Será un disco con mucho color y facetas de Milena. Estoy emocionada por este 2023.

¿Cuándo inicia el Festival Viña del Mar 2023?

El evento internacional Viña del Mar se realizará desde el domingo 19 hasta el viernes 24 de febrero del 2023. Asimismo, la venta de entradas para el show a llevarse a cabo en la Quinta Vergara ya se encuentran disponibles a través de @puntoticket.

El festival de la musica vuelve en el 2023. Foto: Viña del Mar/Facebook

¿Con qué artistas Milena Warthon se topará en Viña del Mar?

La cantante peruana Milena Warthon se presentará en el mismo escenario que Christina Aguilera, Karol G, Maná, Camilo y Alejandro Fernández. Aún faltan la confirmación de más artistas de talla mundial para el festival chileno.