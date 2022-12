Melissa Paredes y Anthony Aranda celebraron hace poco su primer aniversario como pareja y, en esa línea, muchos se han preguntado cuáles serían los planes a futuro en su relación. En más de una ocasión, el ‘Activador’ ha expresado públicamente que quiere tener una familia numerosa; sin embargo, la exintegrante de “El gran show” aún no ha sido clara sobre si desea procrear niños con su actual pareja. Fue en su paso por “D’ Mañana” que por fin decidió esclarecer esta interrogante.

Al llegar al set de ‘Metiche’ y Karla Tarazona en el que fue el último programa del año del espacio de espectáculos, Melissa Paredes contestó una serie de preguntas picantes que los conductores le formularon. Una de ellas fue si le gustaría tener un segundo bebé y si tiene planeado este importante acontecimiento en su calendario.

¿Melissa Paredes desea tener un hijo con Anthony Aranda?

“Es lindo ilusionarse con el futuro lejano. Les soy sincera, estoy en otra etapa tratando de recuperar el tiempo perdido con mi bebé, que es lo más importante para mí. Tener otro hijo para mí no es lo primordial, sino enfocarme en llenar ciertos vacíos”, señaló la ex chica reality.

No contentos con su respuesta, Adriana Quevedo repreguntó a Melissa si solucionados los temas pendientes con su hija, Anthony Aranda y ella habían fijado una fecha para su casamiento o la llegada de un heredero. “ Puede ser de aquí a unos tres o cuatro años. Me encantaría tener un hijo, es uno de mis sueños, pero no en este momento ”, puntualizó.

Melissa cuadra a ‘Metiche’ por arremeter contra Ale Venturo

Salió en su defensa. Melissa Paredes no permitió que ‘Metiche’ emitiera un comentario poco apropiado sobre el embarazado de Ale Venturo, a quien juzgó por haber quedado en cinta a solo meses de haber iniciado un romance con Rodrigo Cuba.