Melissa Paredes encara a ‘Metiche’ por responsabilizar a Ale Venturo de su repentino embarazo

Melissa Paredes demostró que actualmente mantiene una relación cordial con Ale Venturo, novia y futura madre de la hija que espera con Rodrigo Cuba, pues la defendió de unos polémicos comentarios que se hicieron producto de su repentino embarazo.

Todo empezó cuando la exparticipante de “El gran show” se presentó este viernes 23 de diciembre en “D’ mañana”. La actriz fue consultada por ‘Metiche’ sobre los rumores de un supuesto embarazo, los cuales desmintió, pero protagonizó un tenso momento con el conductor por una crítica que hizo.

¿Qué dijo ‘Metiche’?

Melissa Paredes aseguró que no está esperando un bebé de Anthony Aranda y explicó que se cuida para evitar un embarazo, sin embargo, no esperó el desatinado comentario de ‘Metiche’, quien juzgó a Ale Venturo por quedar embarazada al poco tiempo de haber iniciado su romance con el ‘Gato’ Cuba.

“Tú te cuidas bien, pero parece que Ale Venturo no, rapidito salió embarazada” , dijo el presentador y causó la indignación de la ex reina de belleza.

Melissa Paredes aclara a ‘Metiche’

Frente a este comentario, Melissa Paredes calificó de machista al conductor y lamentó que las mujeres constantemente reciban este tipo de críticas, a diferencia de los hombres.