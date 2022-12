Mario Hart prefirió “EEG” a “Combate”: ¿por qué el chico reality optó por irse a la competencia?

Mario Hart ha revivido su paso por los realities de competencia tras su visita al programa streaming de “Com FM”, conducido por Mario Hart y Fabianne Hayashida. En entrevista con sus excompañeros de “Combate”, el piloto de autos se sintió en confianza y habló largo y tendido de las incidencias que vivió a lo largo de los años como concursante de este tipo de espacios.

En un momento, los exparticipantes de “Combate” recordaron la fuerte rivalidad que existía años atrás entre el espacio de ATV y el de América TV “Esto es guerra”. Debido a esa disputa entre casas televisoras, en la temporada final del programa del canal 9, algunos concursantes fueron retirados del reality, puesto que tenía que renovarse constantemente para no perder atracción ante la audiencia.

¿Por qué Mario Hart dejó “Combate”?

Precisamente, uno de esos cambios llegó a Mario Hart, quien contó que el programa decidió dejarlo sin contrato. Pese al rating que generaba por las polémicas que se suscitaban en su romance con Alejandra Baigorria, no lo quisieron más. No obstante, si le solicitaron a la ‘Rubia de Gamarra’ que se quedara unos meses más.

“ Pepe Lucho me dijo: ‘Mario, te voy a ser muy sincero, yo creo que tú necesitas un descanso. Creo que hay que darte un tiempo’, y yo le dije: ‘Quieres que descanse, pero me vas a pagar’. Y me dijo: ‘No, eres libre de hacer lo que quieras’, y con Alejandra era diferente. En conclusión, Ale te queremos a ti, pero a Mario, no”, declaró el empresario a “Com FM”.

¿Cómo consiguió Mario Hart ingresar a “Esto es guerra”?

Tras su reunión con el productor de “Combate”, Mario Hart y Ale Baigorria se contactaron con Peter Fajardo, productor de “Esto es guerra”, para ver si había alguna oportunidad laboral para ambos en América TV.

“Saliendo de la oficina, llamé a Peter y le dijimos que estábamos libres, y nos dijo que fuéramos al día siguiente a conversar. Y así nos fuimos al otro lado”, añadió el piloto de autos.