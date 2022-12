María Pía minimiza críticas a sus vestuarios: “No me importa lo que digan de mis outfits”

María Pía Copello se ha caracterizado en los últimos tiempos por cautivar a sus seguidores con sus innovadores vestuarios. Por ejemplo, el último 19 de diciembre, la influencer asistió a los Premios Instafest en la ciudad de Cartagena con un osado vestido que llamó la atención de las redes sociales. Sin embargo, este también le generó fuertes críticas.

Pero esto no fue problema para la expresentadora de “Esto es guerra”, quien aseguró que no hacía caso a estos comentarios negativos. “Así es cuando no eres conocida en otros países. No me importan lo que digan acerca de mis outfits o de lo que me ponga o me deje de poner”, precisó. VIDEO: América TV.