Manolo Rojas encara a Andrés Hurtado por menospreciar sus panetones: “Sin Chibolín no existirías”

Manolo Rojas y Andrés Hurtado protagonizaron un incómodo momento el pasado 17 de diciembre en “Sábado con Andrés”, cuando el cómico se presentó cómo invitado del programa. Todo empezó cuando el humorista apareció en el espacio de Panamericana para presentar su canción, con la cual debutó como cantante.

Ante las felicitaciones del presentador, el integrante de “El reventonazo de la Chola” recordó el momento en que Hurtado menospreció un emprendimiento que tuvo por Navidad al lanzar sus panetones.

Manolo Rojas enfrenta a Andrés Hurtado

En medio de su presentación en el programa de Andrés Hurtado, Manolo Rojas increpó al conductor por los comentarios que hizo por su emprendimiento.

“Tú me abrazas, pero después me metes un puñal. Vengo a decir que tú eres bueno delante de la gente, pero (no lo eres) con tu amigo que te ha reconocido desde que empezaste como payasito, ‘Chibolín’”, expresó el cómico.

“Tu existes gracias a Chibolín, sin Chibolín no existirías, ahora que te crees don Francisco con un cruce de Ferrando y Gisela” , agregó.

Manolo Rojas comunica el fallecimiento de su madre

A través de sus redes sociales, Manolo Rojas informó la triste noticia del fallecimiento de su mamá. En una publicación, el humorista le dedicó unas conmovedoras palabras.

“Te amo, gorda, te fuiste luchando. Ya no sé de dónde sacar fuerzas, te dije que quiero que estés en mi aniversario y me esperaste, siempre cuidándome con tus oraciones y tus velitas. Me van a hacer falta. Gracias por tus oraciones, yo sé quiénes estuvieron siempre pendientes. Nos vamos a Cañete con tus hijos y nietos, como querías”, escribió Rojas.