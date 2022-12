Jazmín Pinedo y Gino Assereto: ¿cómo inicio su romance y por qué terminaron?

¡Ya no hay esperanzas! La conductora Jazmín Pinedo volvió a ser tendencia por el nuevo romance que estaría viviendo con un uruguayo de identidad desconocida después de varios años de estar soltera. La modelo lleva una carrera mediática sin escándalos desde que se retiró de “Esto es guerra” para dedicarse a su vida como mamá de su pequeña Khaleesi y enfocarse en sus nuevos proyectos en la televisión.

Como se conoce, la influencer está dedicada a terminar sus estudios universitarios de comunicación y a conducir el programa de espectáculos en América Televisión. Hace buen tiempo, finalizó su relación con Gino Assereto, a pesar de que siempre se mostraron muy enamorados y dedicados a su familia. Sin embargo, la duda de muchos es conocer por qué no continuaron más, ya que los involucrados nunca salieron a hablar sobre su vida privada. A continuación, te contaremos más detalles.

¿Cómo inició el romance entre Jazmín Pinedo y Gino Assereto?

¡Todo inició en un reality! Los modelos Jazmín Pinedo y Gino Assereto no eran conocidos en la farándula peruana por algún escándalo mediático; sin embargo, su ingreso a “Esto es guerra”, en junio del 2013, hizo que cada uno salga a la luz por su temperamento y carácter. Tiempo después de iniciar en el mundo de los realities, el cantante empezó a coquetear y salir con Michelle Soifer hasta que no fue para más.

En ese momento, la pareja de ‘amigos’ viajó a Punta Cana junto con Tilsa Lozano y Maricris Rubio, con quienes formaba el grupo de ‘Las vengadoras’, y eso marcó su retorno a Lima, ya que confesaron que tenían una relación con una romántica pedida del popular ‘Tiburón’. Desde ahí, verlos en pantalla era escuchar inherentemente la canción “Un día de suerte” de Alejandra Guzmán, hasta el 2015, año en que confirmaron que iban a convertirse en padres.

Desde que nació su pequeña Khalessi, Gino Assereto y Jazmín Pinedo se consolidaron como una de las parejas más sólidas de la farándula lorcha peruana. Casi nunca se les vio en escándalos y su enfoque era la recién nacida hasta el año 2019, que dejaron de publicar fotos juntos. Eso hizo que los rumores sobre un distanciamiento se avive. Sin embargo, no fue hasta el 2 de enero de 2020 que ambos confirmaron en un comunicado público que su relación no iba para más desde hace algunos meses. Ambos callaron hasta hace poco.

¿Por qué terminaron Jazmín Pinedo y Gino Assereto?

Después del fin del romance entre Jazmín Pinedo y Gino Assereto tras casi siete años, los ex chicos reality han demostrado tener una excelente relación como padres, ya que no hay momento importante de Khalessi que no compartan y celebren como la familia que son, a pesar de que ya no continúen como pareja.

Hace tres meses el misterio se terminó, luego de que la periodista Verónica Linares entrevistara a la modelo Jazmín Pinedo y le preguntara por su expareja. Su respuesta inmediata fue: “ Cada uno está en una nota totalmente diferente, pero, sí, en ese caso sí chocábamos un poco , porque él es mucho más relajado y yo, como ya me ves, nació mi hija y ya estaba pensando en la universidad”.

Además, concluyó que era la mejor decisión para que ambos continúen con una muy buena relación: “Él es totalmente diferente, por eso no estamos juntos (...). Gino siempre me decía: ‘Relájate, respira, faltan cinco años’, y yo ya estaba pensando en la universidad ”.

¿Por qué Gino Assereto y Jazmín Pinedo no regresaron?

En la misma entrevista que le hizo la comunicadora Verónica Linares, la conductora Jazmín Pinedo aseguró que tiene fama de tener mal carácter. Muchos de sus seguidores creyeron que esa fue la razón por la que no continuó con Gino Assereto. No obstante, la excelente relación que ambos artistas tienen hizo pensar que habían regresado, aunque solo se haya quedado en rumores.

A inicios de este año, el cantante de reguetón le puso fin a las especulaciones: “Yo la aprecio mucho, es una mujer y mamá increíble, pero… Yo siempre he escuchado esa frase ‘no soy tú, soy yo’... Acá el tema es puntual, yo en estos momentos estoy en una etapa en la cual mi espacio es muy importante . Estoy conociéndome, a mis 31 años empiezo a entender muchas cosas sobre mí. Estoy en una búsqueda… Por primera vez me pregunté quién soy, quién quiero ser más adelante, no se pudo dar anteriormente porque tuve que vivir muchas experiencias”.

Por su parte, la influencer Jazmín Pinedo agradeció a su pareja que explique la razón por la que no han regresado, debido a que se ha sentido juzgada por mucho tiempo. Ahora que la popular ‘Chinita’ confirmó su romance, quedarían cerradas las posibilidades de reconciliación.