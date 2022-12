Karla Tarazona acusa a Rafael Fernández de no firmarle el divorcio: “Tiene ganas de fregar”

Karla Tarazona aún no se puede divorciar de Rafael Fernández, pese a que ya cumplieron el plazo de los dos años, este lunes 19 de diciembre, para poder efectuarlo. La conductora de televisión reveló que el empresario de huevos no quiere firmar los papeles y mantiene una deuda que de no ser pagada no continuaría el proceso legal de separación definitiva. Cuestionó esta decisión de su expareja debido a que, inicialmente, él fue quien le pidió terminar la relación.

¿Qué dijo Karla Tarazona sobre su divorcio con Rafael Fernández?

Según la presentadora de Panamericana TV, Rafael Fernández no ha pagado los casi 1.400 soles por los trámites del proceso de divorcio. Aseguró que ella sí ha cumplido con su parte, que es el mismo monto de dinero; sin embargo, esa deuda pendiente y la falta de la firma de su aún esposo le impide ser una mujer soltera.

“No se ha acercado a pagar su mitad. A mí se me pidió firmar unos papeles, los firmé el lunes para que el señor haga el trámite, el martes pagué mi mitad, se supone que es de mutuo acuerdo, y al día de hoy, viernes, el señor no se ha acercado a la notaría a firmar el papel que quedó. Mi parte se ha cumplido. Él tiene que pagar la otra mitad, que es 1.400“, expresó la conductora.

Karla Tarazona molesta con Rafael Fernández

Asimismo, Karla Tarazona se mostró indignada por la actitud de Rafael Fernández y afirmó que el empresario busca perjudicarla. “Si tú sales públicamente a decir que ya no amas a una persona y te quieres separar, ¿por qué poner un pero para firmar el papel de divorcio?, ¿por qué esas ganas de molestar?, tiene ganas de fregar, nos casamos con bienes separados, nada nos une, no tenemos hijos, qué necesidad de seguir unidos, esas son ganas de fregar”, sostuvo.