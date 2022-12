¿Por qué despidieron a Jesús Alzamora de Latina horas antes de ser operado?

Gracias a su talento y carisma, Jesús Alzamora se convirtió en poco tiempo en una de las principales figuras de Latina. Durante los cuatro años que trabajó en esta casa televisiva condujo diversos programas como “Yo soy” y “Perú tiene talento”, logrando ganarse el cariño del público con sus ocurrencias. A pesar de ello, los directivos del canal decidieron despedirlo de un momento a otro.

Actualmente, el conductor de televisión se encuentra sacando a flote uno de sus proyectos personales más retadores llamado “La lengua”, un podcast en el que semanalmente invita a diversos artistas para hablar sobre sus proyectos, su vida pasada y los diferentes capítulos de su vida.

¿Por qué despidieron a Jesús Alzamora de Latina?

En entrevista con Carlos Orozco, el presentador de TV Jesús Alzamora decidió contar por primera vez la verdad detrás de su repentina y abrupta salida de Latina.

Jesús Alzamora conducía el programa de "Yo soy" junto con Cristian Rivero. Foto: Captura Latina

Según relató el esposo de la fashion blogger María Paz Gonzales, el canal tomó la decisión de despedirlo y quedarse con los conductores que tenían más continuidad (Cristian Rivero y Karen Schwarz) debido a que afrontaba problemas financieros y no podía pagar su sueldo.

Alzamora también reveló que no guarda ningún resentimiento, pues comprende cómo funciona el medio televisivo, pero lo que no le gustó fue la forma en la que conversaron con él, ya que solo lo llamaron por teléfono para decirle que rescindían el contrato.

Jesus Alzamora está casado con María Paz Gonzales Vigil. Foto: Instagram Jesus Alzamora

“Entendí que no había cómo pagar el sueldo y había otros dos (conductores) con más tiempo que yo, y hay que respetarlos. Lo que no me gustó fue estas formas que tienen (de terminar el trabajo con sus colaboradores). A mí me terminan rescindiendo el contrato por teléfono a cinco horas de que entre a un quirófano. Me molestó porque yo sentía que estaba haciendo las cosas bien, había recibido varios premios, pero otros fueron los criterios”, expresó el también actor.