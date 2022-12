Janet Barboza reveló en “América hoy” que su mamá fue arrestada y llevada a una carceleta. Según contó, para ella no fue un año porque detuvieron a su progenitora este 2022. “Fue un año horrible y sumamente complicado”, dijo la conductora del magazine. “Mes, tras mes, tras mes, no he recibido una noticia buena. Cada vez que venía acá, a ‘América Hoy’, era mi alegría, mi hora de relajo”, expresó la popular ‘Reina de las movidas’ sobre Raquel Avellaneda.

La presentadora del programa ha resaltado su orgullo por la mujer que le trajo al mundo. En ocasiones anteriores aseguró que ella es su “máxima inspiración” y soporte.