¿Dejará “América hoy”? Ethel Pozo quiere enfocarse en la actuación y tomará clases

Ethel Pozo buscar acumular experiencia en su carrera como artista. La conductora de “América hoy” reveló tener interés en la actuación tras su participación en “Luz de Luna” y afirmó que llevará clases para fortalecer esta rama del arte. De esta manera, la hija de Gisela Valcárcel pondrá a prueba su talento en futuros proyectos televisivos y, quizá, cinematográficos. En declaraciones a los medios, habló de esta incursión en la mencionada disciplina.

PUEDES VER Ethel Pozo revela que nunca les ha dado regalos de Navidad a su hijas y explica por qué

Según contó, se ha matriculado en un taller este verano. “ En enero voy a empezar un taller de actuación porque una de mis pasiones es actuar”, aseguró.

“Si bien he tenido participaciones esporádicas a lo largo de los años, no he podido concretar algo más sostenido en el tiempo”, agregó.

En agosto de este 2022, apareció en una escena de la ficción, por lo que manifestó su experiencia. “Es una pequeña participación, no nos adelantemos. No hay ningún hombre que nos pare en lo que nos apasione, a mí me encanta actuar”, expresó.

¿Dejará la conducción y se enfocará en la actuación?

Ethel Pozo agregó que se enfocará en la actuación este 2023, pero no se desvinculará del programa que conduce en América TV. “Seguiré creciendo en ‘América Hoy’”, aclaró.

El magazine matutino seguirá el próximo año y habrá cambios. Recientemente, Gino Pesaressi fue presentado como el nuevo coanimador, en reemplazo de Christian Domínguez.

¿Ethel Pozo no celebra la llegada de Papá Noel?

A puertas de la Navidad, Ethel Pozo sorprendió a los televidentes al decir que no suele hacer regalos por fiestas de fin de año. Explicó cuál es la importancia que ella le da a esta celebración.

“Nunca he comprado regalos en Navidad”, dijo en “América hoy”. Asombrada, Brunella Horna le consultó si a sus hijas no les lleva obsequios.

“Jamás, porque la Navidad en mi casa siempre ha sido la llegada del niño Jesús, recibo a mi familia y cocino como dos días, pero no le compro regalo a nadie”, aseveró.