Alexandra Hörler responde a críticas por su peso: “Almas podridas que sólo quieren destruir”

Alexandra Hörler respondió a las críticas que ha venido reibiendo en las redes sociales debido a su aumento de peso. La periodista deportiva se cansó de los malos comentarios que muchos cibernautas colocaban en sus fotos de Instagram y publicó un fuerte mensaje en el que aclaró las razones por las cuales ha cambiado su apariencia física. Sin embargo, afirmó que está feliz con la vida que lleva desde que se casó con Juan Francisco Pardo, por lo que no le interesa lo que opinen sus dectratores.

El mensaje de Alexandra Hörler

La conductora de televisión Alexandra Hörler lamentó que varias personas le llamen “gorda” y le aconsejen que se someta a una operación, pese a que ella considera que no lo necesita, pues está satisfecha con su peso.

“He encontrado mil mensajes diciéndome tacuchi. ¿Y saben que? Sí, sí estoy feliz y deliciosamente tacuchi. Cómo dicen, lo vivido y bailado nadie te lo quita. Y me he pasado un año ya de matrimonio, con comidas ricas, maratones de Netflix con full chatarra , saliditas a comer, full postres, viajes, vinos y amor. Y si por todo eso estoy tacuchi… pues ¿qué rico, no? ”, expresó.

Mencionó que ella sí puede lograr bajar de peso, pero quienes la critican e insultan no podrán cambiar su mala onda con los demás. “A mí lo tacuchi se me quita con un poco de dieta y rutina de ejercicios. Pero la mala vibra y las almas podridas que sólo quieren destruir e insultar , y encima lo hacen detrás de una pantalla, pues lamento informarles que para eso no hay rutina ni dieta que sirva”, señaló.

Además, se refirió a las críticas de sus seguidoras. “ Lo lamento aún más por las mujeres, que en vez de unirse , por envidia, fastidio o lo que sea, atacan a otras mujeres. Triste, pero cierto”, sostuvo.

Alexandra Hörler. Foto: Alexandra Hörler / Instagram

Alexandra Hörler afirma que no se ha operado

“Y para terminar, lamento confirmarles que no me he operado nada. Ni el cuerpo, ni el totó, ni la cara, y por eso me ven diferente. Así engordo yo, bien calibrado. Si tú no, pues qué pena, pero no es mi culpa. Y dejen de estar perdiendo su tiempo siguiendo y escribiéndole a gente a la que le tienen cólera o no les gusta”, finalizó.

La periodista deportiva le aconsejó a sus fans que “inviertan su tiempo en otras cosas más útiles” y en tratar de ser un mejor ser humano. “No necesitamos mas trolles, necesitamos más tolerancia, paciencia y bondad. Todos somos personas, tenemos sentimientos y merecemos respeto ”, finalizó.