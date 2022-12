En el capítulo final de la novena temporada de “Al fondo hay sitio”, July se enteró de una desafortunada noticia que peligraría su estadía en las Nuevas Lomas. Al acudir a su centro de estudios superiores, la sobrina de ‘Charito’ se enteró de que estaba clausurado y que no podría graduarse de auxiliar de enfermería.

Por ese motivo, muy triste, la joven optó por regresar a su natal Recuay y no pasar Nochebuena con los Gonzalez, tal y como había planeado. No obstante, según dio a conocer por medio de sus diálogos, esta decisión solo aplicaría por fiestas navideñas. Al final de su aparición en el episodio, tuvo la oportunidad de despedirse de Cristóbal, quien la alentó a no rendirse y seguir luchando por sus metas.