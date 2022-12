Valeria bromea sobre fallida cena de Brunella: “¿Por qué insiste en cocinar?...Casi los envenena”

No se guardó nada. Valeria Piazza se refirió a la divertida secuencia navideña realizada en “América hoy”, donde Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna prepararon sus mejores platos para la cena del 24 de diciembre. Si bien, el pollo a la brasa de la hija de Gisela Valcárcel y el puré de camote de la ‘Rulitos’ funcionaron bastante bien, todos los presentadores concluyeron que la ensalada tropical cocinada por la futura esposa de Richard Acuña no tenía buen sabor , quien insistía en demostrar sus “dotes” culinarios.

¿Qué dijo Valeria Piazza?

La conductora de espectáculos habló sobre el desempeño en la cocina de Brunella Horna, quien prepararía una ensalada tropical que supuestamente era una receta de su abuela

“¿Por qué insiste en cocinar? Es que yo no entiendo, por ahí se trate su receta chiclayana (...) Casi los envenena, nadie pudo comer” , admitió la modelo.

La exreina de belleza aseguró que Ethel, Janet, ‘Giselo’ y Gino Pesaressi comieron solo por compromiso, debido a que habría tenido muy mal sabor. “Nadie la quería comer, Ethel, yo sentí que comió por compromiso, imagínense, (la ensalada) debe haber estado agria”, agregó Piazza.

¿Qué dijeron los conductores de América hoy sobre la ensalada de Brunella Horna?

Pese a sus mejores esfuerzos, ‘baby Bru’ no pudo tener un buen desempeño al preparar su ensalada. Edson Dávila bromeó y le dijo a Brunella “que no se case”.

Después de las constantes burlas de sus compañeros, la rubia pidió respeto. “Yo no me he burlado de ustedes. Señora Janet, yo he dicho que su puré es rico”, solicitó Horna.

Brunella Horna reveló qué hizo para conducir "América hoy". Foto: composición LR/ captura de América TV

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Richard Acuña y Brunella Horna?

La presentadora aseguró que Richard Acuña fue quien tomó esa decisión debido a que su familia se dedica a la vida política y estaría mal visto que haga una celebración en plena crisis.

“En este caso, la familia Acuña es política, ni modo que sigan en una situación como esta, con una celebración. Él piensa en su carrera política, sería cuestionable que mientras el país se desangra, ellos se casen en una boda en la que habrá derroche de dinero”, expresó la figura de ATV.