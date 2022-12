Susy Díaz: así fue su icónica boda con Andy V que incluyó una pelea en televisión

El 14 de noviembre de 2011, Susy Díaz remeció la farándula nacional al darse una nueva oportunidad en el amor y casarse con Andy V en una gigantesca ceremonia organizada por el programa de Magaly Medina, y al cual fueron invitados varias figuras del espectáculo. La conductora recordó este suceso y aseguró estar arrepentida de haberlo hecho, pues la excongresista tuvo una tormentosa relación con el bailarín, de quien recién se pudo divorciar siete años después.

“Ese matrimonio terminó pésimo, él era mucho menor que ella, pero; sin embargo, quisieron casarse, entonces nosotros, que amamos el amor, dijimos: ‘Susy, tú eres de la casa, así que te celebraremos la boda’, y lo hicimos en vivo en el set, casados por el mismo alcalde de Ate. Pero no solo eso porque también le hicimos la fiesta. Era la boda del año, pero que terminó en una bronca de cantina”, recordó la ‘Urraca’.

Luego de jurarse amor eterno, la pareja se trasladó en una limusina al local donde celebrarían junto con personajes como Deysi Araujo, Flor Polo, Néstor Villanueva, Cachay, el presentador Marco Antonio, Jim Maelo y Javier Lobatón; estos dos últimos tuvieron una acalorada pelea.

Andy V se casó con Susy Díaz en 2011. Foto: captura de ATV

La pelea de Jim Maelo y Javier Lobatón

El pleito comenzó cuando Jim Maelo quería bailar con Deysi Araujo, quien estaba con Javier Lobatón. Este hecho molestó al cómico, quien intentó agredir al músico. Momentos después, Susy Díaz se acercó para ver lo que sucedía y acusó al exintegrante de “El cártel del humor” de haber malogrado la ‘hora loca’.

Andy V, visiblemente alcoholizado, no tuvo mejor idea que ‘defender’ a su esposa amedrentando a Maelo. Así empezó la gresca que culminó con vasos rotos y el local destruido.

“Andy V y Jim Maelo terminaron a las patadas, tirándose todo, miren esos personajes de aquella época (...) Todo Chollywood estaba ahí, familiares, había gente conocida, pero desgraciadamente no se puede con el espíritu de los invitados, no supieron respetar lo sagrado de una boda” , sentenció Magaly.

¿Andy V se casó por interés con Susy Díaz?

En febrero de 2022, Andy V fue invitado al canal de YouTube B&H Podcast y recordó su efímero matrimonio con la excongresista. Reveló que su unión con Susy Díaz fue puro interés para obtener fama, por ello le pagó 3.000 soles.