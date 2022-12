Mónica Sánchez causa furor al bailar “El bombón asesino” y sorprende a sus seguidores

Mónica Sánchez mostró a sus seguidores parte de su esencia a través de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales. Reveló que una de sus más grandes pasiones es la danza y por ello adjuntó un video en el que baila al ritmo de la canción “El bombón asesino”. Los comentarios no demoraron en llegar. “Perfecta, pues”, “Si México tiene a Ninel Conde, nosotros tenemos a ‘Charito’”, “Ya sabemos por qué el ‘Platanazo’ se quedó embobado cuando danzaste en la terraza”, escribieron algunos fans.

Pero eso no fue todo, pues la actriz de “Al fondo hay sitio” también mencionó ser amante de la naturaleza y de los mínimos detalles. “Aquí va un poco de lo que nunca les muestro de mí: me encanta bailar, río todo el tiempo de las cosas más tontas, me divierte mucho la travesura y el doble sentido , me gusta la gente políticamente incorrecta, me seducen la inteligencia y el humor, me doblega la ternura, me convoca la sensibilidad, amo remolonear y disfrutar sin hacer nada, sobre todo si estoy rodeada de naturaleza en un hermoso paisaje de los nuestros, tengo muy mala memoria y soy bastante torpe”, expresó.

¿Qué estudió Mónica Sánchez para formarse como actriz?

Mónica Sánchez es una de las figuras más reconocidas en la escena nacional al contar con una trayectoria de más de dos décadas. Ha trabajado en el teatro, películas y series, siendo la más recordada “Al fondo hay sitio”. Para poder dedicarse a este rubro, la popular ‘Charito’ se formó en la Escuela de Teatro de la Universidad Católica, de la cual egresó como actriz.

La actriz ha manifestado su alegría por volver a interpretar a Charito en la nueva temporada de Al Fondo Hay Sitio. Foto: Antonio Melgarejo/La República

Todo lo aprendido le sirvió no solo para obtener papeles protagónicos, sino para desarrollarse en la vida. “Cosas como la disciplina, cosa que en la Escuela es fundamental, se volvieron más rígidas, se volvieron más importantes y cobraron más relevancia. Aparte de la disciplina, me ha dado sentido de pertenencia, porque el actor no está solo, no sucede solo. Sucede con otro, con quien se comunica”, dijo al programa Comienza PUCP.