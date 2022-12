La vez que Melcochita coqueteó en vivo a Magaly Medina: “Estás en algodón”

¡Hizo de las suyas! Melcochita puso en aprietos a Magaly Medina durante una entrevista en agosto del 2020. El popular sonero se conectó con el programa para conversar sobre la reanudación de sus presentaciones, los cuales había pausado por el inicio de la pandemia, junto al ‘Chato’ Barraza. Sin embargo, la conductora no esperó recibir varios halagos por parte del invitado, quien no dudó en resaltar su belleza. Asimismo, Pablo Villanueva se disculpó con el público por no haber cumplido con los protocolos de seguridad en aquellos shows.

Para cambiar el tenso momento, el esposo de Monserrat usó su carisma para elogiar a la popular ‘Urraca’. “Magaly, estás en algodón ah. No quiero ser ayayero, pero estás bien bacán, ah” , comentó. Rápidamente, Miguelito Barraza explicó a qué se refería su amigo. “Es la jerga de Melcocha quiere decir que estás en algo”. La figura de ATV sonrió y respondió amablemente. “Si le entiendo, todavía entiendo esa jerga (risas)”.

¿Cuántos años le lleva Melcochita a su esposa Monserrat?

A pesar de que nadie creía en su relación al inicio por la marcada diferencia de edad entre ambos, Melcochita y Monserrat se han convertido en una de las parejas más estables de la farándula. Ambos se conocieron cuando el sonero tenía 69 años y ella 26. Actualmente, llevan 17 años juntos y conviven junto a sus dos hijas.

La pareja decidió contraer matrimonio en 2013 tras seis años de relación, pero recién en 2017 pudieron concretarlo de manera legal en Piura. Ambos han demostrado el amor que se tienen e incluso publican en redes sociales su aniversario. “Feliz aniversario, mi amor... T enemos una vida por delante, por nuestras hijas que las amamos muchísimo. Te amo y te amaré para toda mi vida, hasta que Dios diga basta. Estaré en las buenas y en las malas, como siempre estoy contigo, amor, y eso hace más fuerte nuestro amor. Seguiremos luchando contra todo”, escribió Monserrat

"Melcochita" y su esposa en el matrimonio de Edison Flores. Foto: El Popular

¿De qué falleció la primera esposa de Melcochita?

Melcochita en total tiene 11 hijos, de los cuales nueve son de su primer compromiso con Mery Espinoza, quien falleció a los 52 años debido a un aneurisma cerebral en el año 2009. La exesposa del sonero estuvo internada varios días en un centro de salud, sin embargo, no pudo resistir las consecuencias de su hemorragia.