¡Recordaron viejos tiempos! Mario Irivarren y Fabianne Hayashida estrenaron el nuevo capítulo de su video podcast “Com FM”. Ellos tuvieron como invitado a Mario Hart y comentaron su paso por el extinto reality “Combate”, espacio que marcó un antes y un después en los programas de competencia en la TV peruana. También mencionaron las jugosas cifras que percibían, incluso cuando eran sancionados y no podían pisar el set. La pareja de Korina Rivadeneira reveló que aquellos años marcaron su vida.

Mario Hart logró hacerse un nombre en la farándula peruana al participar en el programa de Marisol Crousillat desde 2011. Fue elegido como capitán del equipo verde y era uno de los favoritos al ser pareja en esa época con Alejandra Baigorria. Pese a ello, el piloto tenía pensado quedarse a lo mucho un año. Al final, estuvo más tiempo debido al sueldo que le ofrecían.

“Recuerdo que le dije: ‘Papá, tengo esto. Me están ofreciendo este monto, voy a ver de qué trata. Te prometo un año, ahorro y cuando estoy bien emprendo algo’. Entré y, claro que al año ya no era 4.500 dólares, era un poco más. Por más que quisiera salir, fue difícil porque ya te haces un estilo de vida y un ritmo”, mencionó.

Mario Hart revela cuánto ganaba las primeras temporadas de "Combate". Foto: composición LR/captura de ATV

Mario Hart habla sobre las sanciones en “Combate”

Mario Hart se percató que era una gran oportunidad para ahorrar, ya que le depositaban su sueldo completo, incluso cuando era sancionado. “Era increíble porque tú te ibas e igual te pagaban. Te suspendían y te pagaban”, expresó.

“La gente ya no sabía qué hacer para que los suspendan porque te suspendían y te pagaban. Te mandaban a casa como castigo dos semanas y a fin de mes veías el sueldo completo”, agregó Mario Irivarren.

Fabianne Hayashida habló sobre la diferencia de sueldos

La ‘Chinita’ criticó el salario de “Combate” al mencionar que a ella le pagaban mucho menos que a sus compañeros. “Yo ganaba mil dólares por varios años” , dijo la influencer. Fabianne ganaba cinco veces menos que Mario Irivarren. Al final, logró que le aumenten la cifra, pero no lo disfrutó mucho, pues se tuvo que retirar por una lesión en el hombro.

Fabianne Hayashida se retiró de Combate en el año 2014 y desde entonces vive alejada de la pantalla chica. Foto: @fabiannehayashida/ Instagram

Por su lado, Irivarren contó que pidió un aumento a la productora general Marisol Crousillat al enterarse la exuberante cifra que le iban a dar a futuros ingresos más polémicos. “Yo era el más emblemático en ese entonces y me di cuenta de que ganaba menos, fui a pedir aumento y me dijeron que no había plata. Me enteré de que Angie Jibaja iba a estar por unos meses y le iban a pagar cifras astronómicas (...). Yo decía para pagarle a ella si hay y a nosotros no hay”, expresó.