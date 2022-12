¿Cuánto ganó Mario Hart en su primer sueldo en “Combate”? Esto dijo el ex chico reality

“Combate” fue el programa reality de competencias que abrió el paso a este tipo de contenido en la televisión peruana. Con puntos muy altos de audiencia, el programa de ATV permaneció por muchas años en señal abierta, en la cual nacieron muchos personajes mediáticos de la farándula peruana. Entre ellos,el piloto Mario Hart, que al lado del exfubolista Miguel Rebosio fueron los capitanes de ambos equipos del programa. En esa línea, el esposo de Korina Rivadeneira reveló detalles de su ingreso a la televisión y la suma de su primer sueldo como líder el equipo verde.

¿Cuál era su sueldo Mario Hart en “Combate”?

A través de una entrevista en el podcast “Com Fm” que conducen Mario Irivarren y Fabianne Hayashida; Mario Hart contó de cuánto era su primer sueldo como chico reality en el desaparecido programa “Combate”.

“En mi primera temporada me ofrecen 4.500 dólares. Cuando me dicen esa cifra pensé que es una gran oportunidad para ahorrar, pero lo que me preocupaba era como le iba a decir a mi viejo. ¿Cómo lo convenzo para que no se moleste y poder ingresar? Pero dije que no lo podía desaprovechar”, reveló el piloto.

Asimismo, la expareja de Nataniel Sánchez contó que al principio su idea era estar unos meses en el programa para poder ahorrar y emprender, pero luego, la realidad fue diferente.

Recuerdo que le dije, papá tengo esto, me están ofreciendo este monto, voy a ver de qué trata. Te prometo un año, ahorro y cuando estoy bien emprendo algo. Entré y claro que al año ya no era 4.500 dólares, era un poco más y por más que quisiera salir, fue difícil porque ya te haces un estilo de vida y un ritmo”, explicó.